【將軍澳斬人案】《信報》女記者遇襲受傷　李澤楷承擔醫療費

將軍澳一條行人隧道的連儂牆，今晨發生持刀傷人案，1男2女受傷，其中一名傷者是26歲黃姓女子，任職《信報》副刊記者，情況一度危殆，現時仍然留醫。《信報》今日(20日)下午報道，盈科拓展主席李澤楷已向其傷家人轉達深切慰問，並會支付受襲記者的一切醫療及復康開支，亦祝願她早日康復。

據報盈科拓展主席李澤楷已透過《信報》向遇襲女記者的家人轉達深切慰問。（資料圖片）

《信報》報道指，李澤楷重申強烈反對暴力，希望警方有能力將暴徒繩之於法，李亦已透過《信報》轉達慰問及承諾支付一切醫療及復康開支。《信報》現時以李澤楷為委託人的一間離岸信託公司全資擁有。

將軍澳連儂牆今日凌晨發生斬人案，涉事的26歲女子仍然危殆，現時留醫伊利沙白醫院深切治療部，警方則於下午於羅湖邊境，將嫌疑人拘捕。《信報》FB專頁下午刊登以總編輯郭艷明署名發出的聲明，強調譴責任何暴力，亦對同事受傷表痛心，指傷者是該報副刊記者，正在放大假，月初已辭職。

《信報》發表聲明，強調譴責任何暴力，亦對同事受傷表痛心，又指傷者是該報副刊記者，正在放大假，月初已辭職。(《信報》FB專頁截圖)。