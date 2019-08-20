【將軍澳連儂牆斬人案】與疑兇只距5米　目擊者：居民用短梯擋刀

凌晨時，將軍澳景林邨連接厚德邨的行人隧道內，發生一宗斬人案，一男兩女被一名兇徒斬傷，其中一名傷者情況危殆，被送往深切治療部醫治。午夜血浴連儂隧道，教不少街坊心驚，寶琳街坊林先生於凌晨經過連儂隧道時，目睹持刀的藍衣兇徒，當時有人受傷倒臥地上，兇徒更一度向他逼近。

凌晨傳來尖叫聲 兇徒血洗連儂隧道

凌晨一時許接近二時，林先生剛結束與友人的約會，從坑口踩共享單車往寶琳，去到將軍澳連儂隧道外，聽見聲聲淒厲的尖叫聲。「踩咗幾步，去到將軍澳行人隧道聽到好嘈，有人尖叫。因為連儂牆成日都有爭執，所以就落去睇。」當時他身邊有一家三口途經此地，他即與這一家的父親衝到連儂牆視察情況。

一步至隧道口，緊張的氛圍開始蔓延。林先生看到一位女士倒臥地上，其附近則有一名凶神惡煞的藍衣人。「（兇徒）應該啱啱斬完人。有人就拉住個女士走出隧道口。」縱使已經斬傷數人，但這位兇徒並沒有停手，更打算繼續向在場者施襲，「有居民用短梯（木梯）擋刀。」

警員在垃圾桶內尋獲一把利刀。(陳永武攝)

傷人後無意停手 兇徒持刀逼近

林先生看到疑兇時，並沒有留意到他手上持有利器。他隨即向對方斥喝，「你做乜X嘢啊！」疑兇聽見便馬上轉身，步向林先生道：「頭先你唔係好大聲架咩！」該藍衣人逐步逼近，二人相距僅4至5米時，林先生才看見對方手持一把刀，「本身我以為係拳頭交。」然後林先生便將共享單車棄於地上，轉身跑離隧道，乘上一架巴士離開。

傷者嚴重受傷，滿地鮮血。(網上圖片)

事後5分鐘重返現場 街坊齊心自發巡邏

林先生乘車後5分鐘便落車，與朋友電話聯繫商量後，決定折返事發的連儂隧道。「好多街坊都落咗街去隧道幫手，亦有好多人走嚟走去。」回去時，情況已經大致平定，傷者已經被送上救護車，現場只遺下一大灘血跡，而疑兇亦逃離現場。

遇上如此瘋狂的事，仍決意重回兇案現場，林先生說當時已無考慮是否懼怕。「一開始都唔會諗危唔危險，一路行過去都見到好多街坊，佢哋都有少少激動。」

女子受刀傷重創，急送伊利沙伯醫院搶救。

他說連儂牆時有發生不同政見的市民之間的衝突，惟今次是一宗嚴重血案，直接觸及人身安全，但這沒有教居民卻步，繼續動員到場聲援。林先生說，當時為數不少的居民漏夜巡邏，並且幫忙緝兇，這種居民互助的情況讓他非常感動。

將軍澳連儂隧道。（香港01記者攝）

呼港人勿屈服於恐懼：「唔應該因為恐懼而唔出街！」

反修例風波兩個月，緊張的政治氣氛蔓延至社區之中，繼元朗、北角和荃灣發生兇徒持刀棍追打示威者事件，如今再次發生將軍澳連儂牆斬人案，令到香港人心惶惶。有人擔心遇襲而不出夜街，但林先生就直言，香港治安變差，人人也要小心，但香港人決不能因此而屈服於恐懼中，「唔應該因為恐懼而唔出街！」