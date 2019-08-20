【將軍澳斬人案】欲潛逃50歲男羅湖被捕　警方：男子疑曾喝酒

將軍澳今日凌晨1時許，景林邨連接厚德邨一條行人隧道內發生斬人血案，釀成三人受傷，其中一名遇襲女傷者命危留醫中。警方今午於例行記者會上宣佈，警方已於羅湖以涉嫌傷人拘捕一名50歲涉案男子，初步調查顯示被捕男子當時疑有喝過酒，但犯案動機等詳細內容仍有待調查。

將軍澳連儂牆今晨發生傷人案。（資料圖片／陳永武攝）

被捕男子被押返警署。（黃廸雯攝）

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將軍澳連儂牆今日凌晨1時許發生斬人案，一名男子涉嫌用利刀於將軍澳連儂牆斬傷隧道內三人，包括一名26歲《信報》副刊女記者，她現時留醫深切治療部，男子施襲後逃去。警察公共關係科總警司謝振中指警方於今日凌晨1時36分接報發生斬人案後，警方衝鋒隊及巡邏小隊人員約於1時40分到場，案件列作傷人案，由將軍澳警區重案組處理。他表示警方於羅湖拘捕一名50歲男子，涉嫌傷人。警方重申絕不接受暴力行為，不論涉案人或受害人背景，警方會不偏不倚調查。

被捕男當時疑有喝酒

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥於例行記者會上指，被捕人為一名50歲本地男子，他涉嫌傷人被捕。警方初步調查指被捕男子當時疑有喝過酒，但犯案動機等詳細內容仍有待調查。

江永祥指明白市民對暴力案件的關注，但不認同警方對案件處理緩慢的說法。江永祥指警方事前無收到任何情報，警員凌晨到場後，除對案件目擊者作初步調查外，亦有根據現場資料，往疑兇離開方向進行掃蕩，並發現2把懷疑涉案的刀具，當時首要目的是救援傷者及緝兇，不會在如此緊急的場面時向目擊者逐一錄口供，而是取得初步資料盡快作追捕。江又指警員向附近多個屋苑的保安人員進行詢問及調閱閉路電視片段，惟其中一個閉路電視片段需由技術人員協助方可查閱，警方至早上近5時方能調閱有關片段。警方於調查過程中亦曾上門到疑兇家中，惟當時已人去樓空，涉案疑兇擬離境潛逃，最終於今午在羅湖口岸被捕。江又指如果當時逐一與街坊錄口供後，數小時然後才掃蕩拉人，相信成功率會相當差。

另外警方於其中一個屋苑發現一件有用證物，謝振中指是一名市民以999報案通知警方，需要感謝市民合作。對於案中有一件染血衣物，於住宅大廈內一樓層找到，江永祥指當時警方未必有充足資源，每幢大廈進行掃蕩，但指感激協助調查市民將重要資訊向警方傳達。