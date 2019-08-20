【將軍澳連儂牆斬人案】多名議員到警署了解　促警方嚴正執法

今（20日）凌晨將軍澳連儂牆發生駭人斬人案，三人受傷，其中一名女傷者更一度昏迷，現時留醫ICU治療。新同盟立法會議員范國威聯同西貢區議員黎銘澤今早到警署了解調查進度，獲警方回覆指已經掌握市民提供的資料，會作出調查。民主黨立法會議員鄺俊宇對於凌晨有男子暴力斬傷守護連儂牆的年輕人感到極度憤怒，他嚴正譴責凌晨的暴力行為，並要求警方立即嚴正執法及將有關男子緝拿。而西貢區議員方國珊於下午2時將到將軍澳警署門外，要求警方全力緝兇。

有一名女街坊路經現場，並將二百元的超市禮券交予黎銘澤，著黎代買生果慰問傷者。（香港01記者攝） 新同盟立法會議員范國威聯同西貢區議員黎銘澤，早上到警署了解調查進度，獲警方回覆指已經掌握市民提供的資料，會作出調查。警方向他們表示事後已加強區內軍裝、便衣警員巡邏，前線會留意目標人物，嘗試緝拿真兇。黎銘澤表示知道市民擔憂，在香港多區已發生政見不同襲擊市民事件，希望警方認真處理案件，挽回公信力。 其間，有一名女街坊路經現場，並將二百元的超市禮券交予黎銘澤，著黎代買生果慰問傷者。

鄺俊宇：和平守護者被斬 惡勢力行為令人髮指

民主黨立法會議員鄺俊宇對於凌晨有男子暴力斬傷守護連儂牆的年輕人感到極度憤怒，他嚴正譴責凌晨的暴力行為，並要求警方立即嚴正執法及將有關男子緝拿。

對於傷者傷勢嚴重，鄺俊宇祝願他們早日康復。他坦言：「他們（傷者）是和平守護連儂牆的年輕人，對於他們慘被斬、對於惡勢力行為令人髮指！」他要求警方以應有責任及態度執法，將兇徒緝拿歸案。他凌晨已到達將軍澳事發現場，並呼籲目擊街坊提供更多證據，同時亦知街坊及市民均提供大量資料，警方應立即跟進。