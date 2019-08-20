【逃犯條例】公屋聯會稱不應暫緩土地共享計劃　促全收高球場

公屋聯會今日（20日）會見運房局副局長蘇偉文，就未來新一份施政報告發表意見。 公屋聯會指出，政府正面對修訂《逃犯條例》的大型政治風波，社會再度陷入嚴重撕裂境地，政府須向社會顯示極大誠意。聯會提出多項建議，包括全面收回粉嶺高球場、為白表人士提供3成資助金上車等，亦不應暫緩「土地共享先導計劃」，繼續增加土地供應。

公屋聯會今日會見運房局副局長蘇偉文，就未來新一份施政報告發表意見。（公屋聯會提供）

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉會後指出，會議約歷時一小時15分鐘。他說，對於大部份建議，蘇偉文未有堅定否決，估計仍有待考慮。

公屋聯會指出，社會再度陷入嚴重撕裂境地，加強民生工作及成效是修補社會撕裂的措施之一。聯會又指，房屋及土地問題是民生工作之首，政府須向社會顯示極大誠意，作出更大突破及承擔，否則施政只會舉步為艱

促全面收回高球場

根據早前土地供應專責小組的最終報告，小組建議先收回32公頃粉嶺高球場。公屋聯會建議，政府應重新考慮全面收回粉嶺高球場，以興建公營房屋。

聯會估計，若該地以高密度發展規劃，或可提供約3萬伙單位，足以達成一年度《長策》公營房屋的供應目標。他們指出，若租約上容許，建議一併全面收回球場。

不應因政治事件暫緩土地共享計劃

公屋聯會又指，未來公營房屋供應出現重大滑坡，「港人首置盤」及「綠置居」未有明確供應時間表，故政府不應因政治事件暫緩「土地共享先導計劃」。

為解決資助出售房屋單位數目不足問題，公屋聯會建議，可資助白表人士三成樓價。（資料圖片） 為白表人士提供3成樓價資助金 為針對青年人置業問題，聯會建議，當局可放寬首次置業人士的按揭貸款規定，提供住宅物業敘造最多9成按揭貸款，適用至物業售價600萬元以下。 他們又指，政府可考慮推出先導計劃，提供約1,000個名額，容許白表人士購買不多於600萬元的私樓物業時，當局可提供不高於樓價3成的資助金額，即申請人可以七折價錢購買單位，而政府或房委會則會擁有單位的3成權益。 聯會認為，申請者應擁有居屋計劃的按揭擔保，同時亦要引入目前居屋的轉售限制。

研究設居屋入息下限

公屋聯會建議，可考慮以目前公屋申請中，一人及二人家庭的入息及資產上限，作為日後居屋申請的下限。

聯會又指，未來資助出售房屋供應緊張，建議政府延長資助出售房屋的樓花期至最多5年，以換取房委會在較後時間追回供應量。

此外，聯會亦提出多項建議，包括調整綠白表比例、設立租金津貼基金、優化綠置居等。