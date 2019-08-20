【逃犯條例】監警會將聘海外專家　有人選曾撰2011年倫敦騷亂報告

反對政府修訂《逃犯條例》風波持續數月，警察的執法手段備受爭議。此前監警會已設立專案組，主動審視與反修例有關的大型公眾活動，並將原有的審視範圍擴大至7月2日之後。 在周日（18日）民陣發起維園集會後，行政長官林鄭月娥於今日宣布監警會將聘請海外專家加入，有人選為曾參與撰寫2011年倫敦騷亂檢討報告的專家。

2011年英國騷亂，一名29歲的男性黑人平民馬克·達根（Mark Duggan）被倫敦警察廳的警務人員槍殺，之後引發民眾上街抗議警察暴行，造成騷亂。（資料圖片/視覺中國）

監警會主席梁定邦7月底就已經曾率領秘書處代表赴英國考察，拜訪當地的監察機構，當時已包括曾參與審視2011年在英國倫敦發生的騷亂事件的專家。

在2011年，英國曾爆發轟動國際社會的街頭騷亂，當年8月6日晚上，一名29歲的男性黑人被倫敦警察廳的警務人員槍殺，其後民眾上街抗議警察暴行，引發包括利物浦、伯明翰、曼徹斯特在內的多區騷亂。騷亂發生時，有激進示威者肆意破壞、亦有年輕人帶口罩及絲巾蒙面洗劫商店、甚至投擲燃燒彈。

為了穩定局勢，英國政府在動亂地區部署了大量警察，並在數日內平定了騷亂。過程中警方使用催淚彈、電擊槍及橡膠子彈鎮暴，並逮捕了超過4000人，當中過半被起訴。

監警會主席梁定邦7月底就已經曾率領秘書處代表赴英國考察。（資料圖片）

對於該次騷亂的成因，除了受害人非裔背景引起移民問題外，亦有聲音認為社會不穩定，是由於英國當時的經濟不景氣、政府節省開支、當地多個地區失業率較高等。英國政府其後成立了由四個人組成的「暴動、社區及受害者委員會」（Riots, Communities and Victims Panel），剖析騷亂參加者的動機、社會成因等。當中一個重點結論是，民眾因為不信任警方執法，所以在事發後加入參與騷亂，令事件一發不可收拾。報告公布後，倫敦警察廳花了不少功夫汲取教訓，改善警民關係。