62歲醉翁病房內疑遭警員「私刑」　新增一名涉案前警員被捕

社會新聞
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民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）召開記者會，公開由醫管局提供的閉路電視片段，有長者在6月26日凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，在北區醫院內，遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。警方在今日的例行記者會上交代，指知悉有關片段後，已即交由新界南總區重案組調查，有兩名警員涉嫌襲擊致身體傷害罪被捕。消息指，一名已離職的警務人員被捕，涉串謀襲擊致傷人罪調查，為案件第三名被捕的警務人員。

警方表示，經調查後，今日（20日）拘捕兩名男警務人員，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害(AOABH)」，以及一名男子涉嫌「串謀襲擊致造成實際身體傷害 (Conspiracy to AOABH) 」。三名被捕人現正被扣留調查，而該兩名警員已被停職。案件由新界南總區重案組繼續跟進。

北區醫院病房閉路電視片段所見，有三名警務人員在場。（張浩維攝）

錄像記錄涉及4名警務人員

警察公共關係科總警司謝振中在記者會上表示，有關片段是非常重要證據，已即交由重案組調查，於今日下午3時已拘捕兩名警員，涉襲擊致身體傷害罪，並按警隊程序停職處理，基於錄像記錄，事件中共有4名警務人員，餘下兩名警員的角色、有無干涉相關罪行，警方承諾會嚴肅跟進。

民主黨今日（20日）開記招，公開六旬老翁在醫院內被警員動用私刑的片段。（張浩維攝）

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兩警員涉醫院「私刑」襲擊醉翁被捕　警：今才知悉有閉路電視片段
涉襲警醉翁疑遭私刑　拳打下體染尿衣蓋面　民主黨促警員停職受查
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