62歲醉翁病房內疑遭警員「私刑」　新增一名涉案前警員被捕

民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）召開記者會，公開由醫管局提供的閉路電視片段，有長者在6月26日凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，在北區醫院內，遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。警方在今日的例行記者會上交代，指知悉有關片段後，已即交由新界南總區重案組調查，有兩名警員涉嫌襲擊致身體傷害罪被捕。消息指，一名已離職的警務人員被捕，涉串謀襲擊致傷人罪調查，為案件第三名被捕的警務人員。

警方表示，經調查後，今日（20日）拘捕兩名男警務人員，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害(AOABH)」，以及一名男子涉嫌「串謀襲擊致造成實際身體傷害 (Conspiracy to AOABH) 」。三名被捕人現正被扣留調查，而該兩名警員已被停職。案件由新界南總區重案組繼續跟進。