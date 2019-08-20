警查醉翁遭「私刑」投訴兩月不知有錄影　現場病房門牌有圖文告示

一名62歲醉翁6月26日涉襲擊他人後被捕，被送到北區醫院，於病房內疑遭軍裝警員施以「私刑」，整個施虐過程的閉路電視片段今日（20日）曝光。警方指一般認知，病房內不會有閉路電視，故此投訴警察課在收到其子投訴後，因未能再聯絡上，故沒有跟進下去。 不過，據《香港01》獲得的病房外相片可見，醉翁當日被送往的「紊亂病人休息室」門外，在房號下卻有特別告示，註明「此範圍24小時閉路電視錄影監察，以保障閣下在本院的安全」，不過警方是否理解「此範圍」是否只指走廊，有待調查。

北區醫院的「紊亂病人休息室」，房號門牌下有清楚標示設錄影監察。

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民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）公開錄影片段揭發，指一名62歲姓鍾的醉酒翁於6月26日涉襲警被捕後，在北區醫院內疑遭警員虐待。警方指，投訴警察課於6月底已收到事主兒子投訴，警察公共關係科總警司謝振中在今日記者會上表示，今日才知悉及看到有閉路電視片段，有關片段是非常重要證據，因此已即交由重案組調查，於今日下午3時拘捕兩名警員涉襲擊致身體傷害罪。警方解釋指，按一貫理解，醫院病房並沒有閉路電視，故調查當刻未有主動索取片段，否認投訴課調查失職。

門外房號牌下另設圖文標示提醒有CCTV

不過，據北區醫院「紊亂病人休息室」的現場圖片顯示，在走廊房門之間的牆上有「警告」告示，指有24小時錄影監察系統。而在「紊亂病人休息室」的門號之下，均另設有圖文標示，指「此範圍」（this area）24小時由閉路電視錄影監察，「以保障閣下在本院的安全」，所收集的資料會根據個人資料（私隱）條例處理。

在警方於記招上回應事件後，林卓廷引述事主兒子表示，當日到投訴課投訴已曾向警方提到病房內有閉路電視，投訴是期望警方盡快到醫院搜證跟進。

閉路電視連接護士站監察屏幕

熟悉北區醫院急症室運作的醫生透露，該院急症室有兩個「紊亂病人休息室」，均有閉路電視監察，急症室護士站有設監察屏幕，可以觀察病人在該休息室的情況，而醫護會視乎病人狀況而決定隔多久到休息室監察。亦有公院急症室醫生表示，獨立病房設有軟墊，防止病人撞牆等傷害自己，並設有一至兩個閉路電視鏡頭監察。

警方已拘捕兩現警員及一前警員

警方今晚表示，拘捕兩名男警務人員涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害(AOABH)」，及一名已離職前警員男子涉嫌「串謀襲擊致造成實際身體傷害 (Conspiracy to AOABH) 」，三名被捕人現正被扣留調查，而該兩名警員已被停職，案件由新界南總區重案組繼續跟進。