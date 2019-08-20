醉翁疑遭私刑　涉事警被控「傷人39」 　事主兒子：警圖淡化事件

民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）公開一段北區醫院的閉路電視片段，揭發有警員涉嫌在醫院內動用私刑虐待一名涉醉酒鬧事的老翁。 在早上事件曝光後，警方於下午將兩名涉事警員拘捕。但被問到當時為何未有處理有關案件，警察公共關係科總警司謝振中稱，由報案至8月初分別4次嘗試接觸投訴人及其父但不果，指投訴人只留下電話及電郵，但就承認期間無向涉事警員錄取口供，今日是首次看到林卓廷公開的錄像。 林卓廷批評，當日投訴時已交待現場有閉路電視，但警員當時未有記錄好投訴內容，認為警方態度敷衍。又認為警方只控告涉事兩名警員罪名較輕的「襲擊致身體傷害罪」，而非可囚終身的酷刑罪，做法是嚴重淡化事件。

民主黨今日（20日）開記招，公開六旬老翁在醫院內被警員動用私刑的片段。（張浩維攝）

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林卓廷在警方於記招上回應事件後，隨即向傳媒交待事主家人的最新回應。他提到，事主兒子向他轉述稱，聽到警方回應後感到非常憤怒。他指事主在事發後曾到投訴課投訴，但就認為警員的當時未有記錄好投訴內容，因為當時事主曾向警方提到病房內有閉路電視，投訴是期望警方盡快到醫院搜證跟進，但今日卻表示不知道原來有閉路電視，認為事件反映警方態度敷衍，無意認真處理。

他又認為，警方只控告兩名涉事警「襲擊致身體傷害罪」，即俗稱的「傷人39」，做法是嚴重淡化事件。根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

惟林卓廷認為，是次動用私刑時間長、手段殘忍，令事主生理、心理嚴重受創，甚至令事主打算自殺，程度已完全符合「酷刑罪」內容，不理解警方為何不用可囚終身的「酷刑罪」拘捕涉事警員。若據第212章《侵害人身罪條例》 第17條 ，即「意圖造成身體嚴重傷害」（俗稱「傷人17」）的刑事罪行作起訴，最高亦可判處終身監禁。他又提出現場還有其他警務人員，質疑他們是否知悉事件，認為若真的有袖手旁觀，警方應以「公職人員失當」罪拘捕其他警員。

現時兩名警員已被停職，林卓廷希望有關做法亦包括停薪。他又要求警察的工會、協會都不應財政支援兩位涉事的停職警員，直言兩人為警察中的「敗類」。他提到，如果協會向兩人提供財政支援，會讓社會接收到一個壞訊息，就是協會支持惡行。