【地下空間】公眾諮詢今結束　黃碧雲促政府切勿湮没戰前歷史

香港地少人多，即使遍佈高樓大廈，空間依舊不足，政府便嘗試發展地下空間。在2015年6月，政府展開「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」。政府建議優先推展尖沙咀西九龍公園概念方案，公眾諮詢今日（21日）結束，有團體提出方案有機會造成環境破壞，令樹木被移走。立法會議員黃碧雲昨日（20日）發新聞稿，提出政府的諮詢文件完全抹去及忽略九龍公園的戰前歷史，包括九龍公園地下的防空洞隧道。

地下空間有多個出入口，連接柯士甸道、九龍公園徑、海防道及彌敦道，相信可以抒緩地面人多車多的情況。（「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」網站截圖）

土木工程拓展署和規劃署早前探討尖沙嘴西、銅鑼灣、跑馬地及金鐘/灣仔發展地下空間的潛力，建議優先發展九龍公園地下空間，而九龍公園概念方案為期3個月的公眾諮詢已經於今日完結。政府提出在地底建造多用途空間，用作社區設施、零售餐飲和車位等用途。

民主黨立法會議員黃碧雲昨日表示，她們在6至7月期間，在九龍站和港景峰一帶，收集了近百名市民對該發展計劃的意見，發現不少都關注汽車流量，以及地下空間與周邊地區行人連接系統等問題，政府未有在第二輪公眾諮詢文件中詳細交代。黃碧雲同時希望地下空間的發展項目避免過度商業化，應該包括社區會堂、福利設施、康樂場地和圖書館等。

立法會議員黃碧雲希望政府展開第三輪諮詢。（梁鵬威攝）

九龍公園地下有逾70年歷史的防空洞

黃碧雲提交政府的文件中提到，政府諮詢文件完全抹去及忽略九龍公園的戰前歷史，她認為政府應先為古蹟價值評估，研究是否適宜保留及活化位於九龍公園底下的地道網和防空洞，思考如何配合香港歷史保育，善用歷史遺跡，避免戰前歷史被湮没。

民主黨要求政府向公眾披露各項所需資料，包括項目造價的估算、交通評估、環境評估、古蹟保育、行人接駁系統的可行方案等，讓公眾更了解發展計劃的詳情， 其後再進行第三階段公眾諮詢，令發展項目切合區内居民的需要。