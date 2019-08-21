【逃犯條例】民建聯邀司局長辦座談會　冀政府展示解決問題魄力

修例風波持續逾兩個月，警民衝突愈演愈烈。民建聯今日﹙21日﹚於黃大仙舉行座談會，邀請食物及衞生局局長陳肇始參與，討論醫療及公共衞生問題。民建聯主席兼立法會議員李慧琼表示，社會不應只單一處理《逃犯條例》的問題，亦需解決其他社區問題。她表示，民建聯之後會再邀請其他司局長、社會領袖，舉辦同類座談會，以展視解決社會深層次問題的魄力。 民建聯立法會議員柯創盛表示，座談會上市民關注滅鼠、蚊及醫護人手短缺等問題。他續稱，陳肇始答應會研究問題，不過暫未有具體時間表，民建聯促請政府｢﹙政策﹚成熟一項推一項。｣

柯創盛表示，大約有200多名市民參與黃大仙座談會，討論地區的醫療及公共衞生問題。（梁鵬威攝）

《逃犯條例》風波持續兩個月，示威者要求政府回應五大訴求，風波愈演愈烈，引起多場大型示威、警民衝突。

民建聯今日於黃大仙舉行座談會，並邀請陳肇始出席，討論地區的醫療及公共衞生問題。柯創盛於會後表示，今日大約有200多名市民參與，不少人關注活豬供應、醫療人手短缺、黃大仙醫院逼爆、滅蚊控鼠等問題。他又稱，民建聯向陳肇始建議，研究放寬醫療券的使用範圍、適用年齡，｢﹙政策﹚要成熟一項推一項。｣而陳亦承諾聆聽意見後會加以研究，不過未有推行時間表。

李慧琼強調，近月風波揭示社會有深層次問題需要解決，希望可透過座談會顯示解決問題的魄力。（梁鵬威攝）

李慧琼則表示，本周局勢稍為平靜，認為社會不可只處理單一議題，仍有不少地區議題、社會矛盾需處理。她續稱，民建聯之後會舉辦更多座談會，讓官員、專家與市民對話，例如邀請財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華與商界人士對話；又會邀請官員、專家，與市民交流土地房屋、青年教育等問題。她強調，風波揭示社會有深層次問題需要解決，希望可透過座談會顯示解決問題的魄力。