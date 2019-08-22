實習律師罵警留言遭投訴　律政司促回應　張達明：製造白色恐怖

網上昨日流傳律政司一封信件，指有實習律師原定本周六申請成為律師，惟曾於facebook留言「黑警死全家」，被公眾投訴行為不當，要求律政司拒絕其律師執業申請。 港大法律學院首席講師張達明今日(22日)接受商台節目《在晴朗的一天出》訪問時表示，涉事的實習律師只是發表過一次不恰當言論，亦只是被一位公眾人士投訴，律政司無需要發信以影響其取得執業資格，過往亦未聽聞過相關情況。他質疑律政司有意製造白色恐怖，促律政司交代處理投訴的整個過程，包括投訴人有否擔任公職，以釋除疑慮。

料最終未必反對執業申請

張達明表示，雖然不贊同該實習律師的言論，但理解在社會撕裂情況下，他發表過一次有關警察的不恰當言論。

他指，律政司過往收到外間投訴時，會篩選個案跟進投訴，認為今次個案無需要發信，以影響涉事人取得執業資格，特別是律政司只收到一位公眾人士投訴，質疑該名人士的影響力，「成個香港百幾萬人出聲，政府都唔回應啦！」

他續指，事件在上月底發生，但律政司向涉事人發信的時間，是在其認許執業格資格的儀式前四日，並只限一日回應，時間倉促，「點解要咁急？」

他估計，法庭最終未必會反對涉事人的律師執業申請，但質疑律政司藉此製造白色恐怖，要求律政司交代處理投訴的整個過程，包括投訴人士有否擔任公職，以釋除疑慮。