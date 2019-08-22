【中學生集會】財爺向學生派$2500　少女批無用：唔會賄賂到我哋

繼6月12日中學生在愛丁堡廣場舉辦集會後，今（22日）再有人在同一地點舉辦中學生集會，反對修訂《逃犯條例》，並呼籲支持學界在9月舉行罷課。 有升中六學生直言，即使來年將應考文憑試，但仍會參與「一周一罷」，決意表達訴求。有升中一的女生就稱政府派錢予中學生並沒有作用，「其實冇乜人重視，佢唔會引誘到我哋唔參與呢場運動，唔會賄賂到我哋！」

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升中一的陳同學（化名）由6月9日開始與父母一起參與遊行，爭取政府回應五大訴求。她認為港人不可輕易屈服，「如果唔係會變咗中國咁，講相反意見會被消失，甚至被人殺死。」

她指，過去兩個月她也有主動與同學提起有關《逃犯條例》的爭議，呼籲同學一起遊行。有中學生發起在新學年罷課，她指如校內舉辦集會，她會參與，「第時香港係我哋，而家唔出聲，第二時無得後悔。」

反修例令自己更關心政治

陳同學稱自己本身也有關注時事，「睇吓YouTube片，聽吓元秋（蔣麗芸）講吓笑咁！」今次運動令她更多關心政治及自己身處的社區，「以前唔知啲議員係咩政黨，但而家會上網查下囉，睇吓我個區嘅區議員係咩政黨。」政府早前推出多項紓困措施，但她認為並沒有作用，「其實冇乜人重視，佢唔會引誘到我哋唔參與呢場運動，唔會賄賂到我哋！」

升中六的徐同學認為，香港在經歷兩個月的抗爭後，「處於危急存亡關頭」，批評警察濫權無上限，亦不會被檢控，「唔係將香港送中，而係將香港變成中國。」

他又指，有人把示威者形容為「曱甴」，是「去人類化」令人有不好的聯想：「將人當成唔係生物咁去屠殺，完全唔會有咩惻隱之心，係好恐怖！」

他擔心，如香港人不抗爭，香港日後會變成像新疆一樣，屆時他亦不敢再發聲。被問到會否擔心抗爭會令中國出動解放軍，他認為目前未會出動解放軍，而若出動了，國際間會有很大迴響，但他也坦言恐懼有這一日，認為屬「攬炒」。他稱如中學生罷課是一周一罷自己會參與，認為可以罷課不罷學，不會過分影響學業，亦能表達聲音。

出席集會的郭小姐和朋友屬於8、90後，他們手持「唔理勇武和理非，叔叔姨姨和你飛」、「我們也年輕過，自由公義你們忘了麼？」等標語，稱希望令中學生感受到支持，而非孤單一人，「沿途見到好多中學生唔知愛丁堡廣場喺邊，佢哋可能面對屋企人壓力，好驚，所以想話畀佢哋聽佢哋唔係一個人。」

她自稱自己中學時屬政治冷感，而現時中學生年紀輕輕就要走出來，甚至受傷、被捕，她感到很心痛，但亦慶幸年輕人經歷此事後，能意識到自由的重要性，「佢哋咁快就可以覺醒，我相信呢場仗有排打！人民覺醒係對於專制政權最大武器，我對佢哋有希望！」

她稱，在示威活動中，她發現不少屬高薪厚職的知識分子，如校長、老師、公務員，她的婆婆、嫲嫲也走出來，「證明而家啲人要嘅唔係安居樂業咁簡單，呢個係政府一直唔敢面對嘅事實。」

今年22歲、正讀大學的周同學形容，自己是前線的和理非，會留在前線作出善意提醒，也會盡量保護示威者，尤其是比他年輕、瘦弱的青年，希望在危險時候「捉人走」。他稱自己中學時曾經歷雨傘運動，但當時沒有勇氣參與，只敢到金鐘示威區逛逛，他大讚今次參與社會運動的青年十分勇敢。