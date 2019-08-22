【中學生集會】中學生搞手料最多三千人出席：活動達到預期效果

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，仍未有平息跡象。一班中學生今日下午3時，於中環愛丁堡廣場舉行集會，呼籲學界響應於9月罷課，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案。 現場所見，有逾千人參加集會，大部份都是中學生。有中學生指，出席集會是希望讓世界知道香港的學生並非政治冷感，又指大家遊行示威一心只想為香港好。

中學生愛丁堡廣場集會尾聲，有集會學生相擁互相支持。（鄭子峰攝）

【20:15】集會在晚上近8時結束，在場人士離開時呼籲市民本周六（24日）到觀塘遊行及參加9月罷課。集會發起人、升中四的陳同學稱，今天估計有2,000至3,000人出席，集會目的是提供平台讓中學生與社會各界人士溝通，讓社會知道中學生的聲音，而中學生亦可表達看法和情緒，促進中學生思考。她認為活動十分成功，達到預期效果，當中有理性討論，亦有學生表示在場的社工能提供情緒支援。

陳同學補充，主辦組織有6人，其中2人是成人，4人是中學生，均因有同一理念，而在網上認識。

【19:21】現場司儀呼籲在場人士默站一分鐘，紀念721「元朗黑夜」事件。默站後場內奏起「試問誰未發聲」，在場人士舉起手機，亮起閃光燈。

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【18:30】有集會糾察指，中環皇后像廣場地鐵K出口有人擺攤募捐，稱收得的款項會交入一個浸大教授的戶口，支援9月2日學生罷課。但糾察提到，向浸大學生會、校方、1823查證後，得知今日無人曾發動募捐行動，認為情況嚴重，已報警處理。

糾察其後到該名為「全港大罷課」攤位爭論，有集會糾察質疑，攤位稱會將款項交予一名香港浸會大學教職員，但一直未有解釋是哪一位職員。攤位負責人稱，因為擔心公開身份會對其有危險，所以不作公開，又強調所有收支會在Facebook專頁及Telegram群組中公開。

攤位負責人承認是次是非法籌款活動，但就批評糾察報警是與警方一同打壓罷課學生，最後收拾攤位離去。

【17:22】進步教師同盟成員戚本盛說，在這兩個多個月來，不少老師明言不知如何再教導「警察」的作用。他說，教科書內記載的警察是「維持治安」，但經歷元朗黑夜、警員「喬裝」示威者後，他直言：「講出黎都覺得，到底有無人信？」他續指，早前網上流傳一段片段，就連小學生亦明瞭警察作出拘捕後，便不能再對被捕者施暴。

他認為，面對現時社會，本港要「政治早熟」，不能再有童話式教育，要提早面對現實。他又說，教育不止一種方式，除了透過教科書外，談論政治等亦是另一種學習，「作為老師，我唔可以講出口，贊成或者反對你罷課，但學校要提供安全環境比學生，包括罷課或不罷課的同學。」

【16:25】現場開始學生小組討論環節，在近下午5時左右會再有上台自由發言的環節。

【17:05】第二節分享環節開始。即將升讀中六的學生戴上頭盔及面巾在台上發言，她坦言自己曾參與社運，認為學生亦是香港的群體一份子，面對強權打權，他們更不能置身事外。她說，學習不應只困在課室內，參與社會運動，亦是了解公民身份或責任的學習方法。

對於有人說學生被煽動才會出去抗爭，她說：「無錯我地係年紀輕輕…但係咪代表我地完全唔清楚社會發生咩事？」

【16:20】出席集會、今年16歲的isaac指出，出席集會是希望讓世界知道香港的學生並非政治冷感，又指他們一直被政府及警察打壓，不希望下一代受到不公平的對待。

他指出，過去亦有出席其他示威行動，家人亦對此表示支持，更曾提醒他「小心點」。對於有部份示威者的行為被指激進，他直言：「不分化不割席不篤灰」，強調大家一心只想為香港好。被問及日後會否參與罷課，他指會利用適當做法參與。

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【16:15】嘉賓發言後，台上呼籲學生可分為6至8人一組，屆時會有老師或社工加入，作小組討論及交流意見。

【15:50】目前現場參與人數逾千人，但仍有不少黑衫人在中環方向加入集會，愛丁堡廣場已近半滿。

【15:20】立法會議員譚文豪首先在台上發言，他形容，對於有人特意將年輕人打造成「暴徒」，是「一竹篙打一船人」。

他說，有人只集中於前線及衝擊畫面，但忽略了運動中的其他角色，在過去在示威現場，甚至有年輕人為他急救。他又指，在這場運動中，必須要有「和理非」參與，使他人無籍口可投訴示威者。他以早前170萬人遊行為例，「和理非」的存在可讓全球都知道，這場運動亦能凝聚大批人，展示出團結精神。他說，很慶幸現時的中學生有獨立思考，更從近日事件中發現年輕人充滿創意，甚至做到「中年人做唔到的事」，希望學生能繼續努力，又多謝他們的付出。

【15:10】中學生集會正式開始，發起人指，今日集會將會有嘉賓在台上分享反修例，而在邀請的嘉賓發言後，台下學生及參與者亦可以自由上台發言。台下亦會有家長、學生小組討論。

【14:40】集會將於下午3時開始，在開始前半小時，現場已有約百多名身穿黑衫人士聚集。現場設有「連儂牆」，讓中學生寫上心聲。

有網民日前發起「8.22 中學生反修例集會」，已獲警方發出不反對通知書。「8.22 中學生反修例集會」將於今日下午3時至7時30分，在中環愛丁堡廣場舉行。據警方發出的不反對通知書資料顯示，是次集會不涉及任何組織，不反對通知書准許的集會時間，則由上午10時正開始，至下午8時30分結束，集會預計有1,500人出席，不反對通知書要求申請人安排至少20名糾察員，在整個公眾集會期間提供協助。