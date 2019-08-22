【逃犯條例】海洋公園8月入場人數雙位數下跌　酒店推優惠挽港客

《逃犯條例》風波未平，令暑假檔期的海外及內地旅客人數節節下降。海洋公園營業、市務及公共事務執行總監蕭學軍今日（22日）表示，公園入場人數於8月份明顯下降，特別是訪港客人數下降最少雙位數百份比，但實際數字要待下月初才得以確實，惟慶幸港人入園人數得以維持，因此整體入園人數未至太低；他又指，因應社會運動持續，為吸引入園遊客，園方已更新哈囉喂的優惠方式。 今年公園將主打哈囉喂「包場」業務，相關業務的整體數字，較去年有一倍升幅，蕭又承認，希望以此於市場上「分一杯羹」。

蕭學軍續說，7月至8月暑假檔期期間，加上夏水禮推出，一向為粉絲的主打客源「家庭組合」令入園人數得以維持，暫時整體入園人數未至大跌。（梁煥敏攝）

+ 2

近月有指因社會運動、警民衝突持續，其對經濟的影響性陸續浮現，當中包括不少本地酒店，要求員工放無薪假期及年假減低損失。

海洋公園一向為訪港旅客必到之地，海洋公園營業、市務及公共事務執行總監蕭學軍亦坦言入園旅客人數，有受近日的社會事件影響，他今日（22日）與傳媒見面時表示，今年6月及7月的入園人數，與去年相若，惟直至8月則明顯下降，不論是團體或自由行的內地客或外地旅客同埋錄得雙位數百分比下降，但實際數字要待下月初才得以確實。

海洋公園營業、市務及公共事務執行總監蕭學軍（右）今日（22日）表示，過去的6月及7月的入園人數與去年相若，直至8月則明顯下降。（梁鵬威攝）

+ 13 + 12 + 11

海洋公園萬豪酒店 入住率維持89%

蕭學軍續說，7月至8月正值暑假檔期，加上有夏水禮推出，因此向來有「家庭組合」客源令入園人數得以維持，暫時整體入園人數未至大跌。蕭又指，海洋公園萬豪酒店開幕不足一年，入住率近兩個月維持89%，暫時未見有太大影響，而入住的訂單持續。另外，公園亦推出住宿及入園參與哈囉喂活動（兩日遊）套餐，希望以優惠保持入住率。

推酒店住宿優惠 遊人可連續兩日入園

其中「海洋公園哈囉喂全園祭」住宿計劃（每房每晚港幣2,105元起)，當中包括適用於哈囉喂活動日期的兩張成人及一張小童之入場門票，遊人可在入住日期連續兩日入園。

遊樂設施排隊人流較以往略減 酒店三成為本地客

記者今日到海洋公園內亦留意到，以往暑假平日的下午時份，會有不少內地客到園內活動，不少遊樂設施會出現人龍，但今日所見，現時仍有團體內地客入園，但人數似乎有所減少，而主要遊樂設施的排隊人流的確較以往略減，而客人亦主要為港人客為主。

蕭說，「有好多本地客，會當嚟渡假咁到海洋公園玩，所以人數仲維持到。」此外，她同時提到，酒店入住當中，有3成人為本地客，比率不低。