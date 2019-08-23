【元朗黑夜】六旬婦經歷後患嚴重焦慮　拒回現場：唔想再經過呢度

西鐵元朗站7月21日晚上，大批白衣人無差別襲擊市民，至少45名市民受傷。事隔月餘，當晚目擊過程的六旬林婆婆，至今憶起事件仍不禁落淚，除了身體上的創傷，心情亦久未平復。從前開朗好動的她變得拒絕社交、食慾不振，醫生亦確診患創傷後遺症及嚴重焦慮症。林婆婆說，事發兩周後自己猶如「行屍走肉」，「我𠵱家寧願搭的士，都唔想經過呢度，無諗過自己會見到呢啲畫面。」

六旬的林婆婆自經歷7.21元朗黑夜事件後，變得拒絕社交、食慾不振，獲醫生確診患創傷後遺症及嚴重焦慮症。（高仲明攝）

7月21日晚上，在元朗發生的事件，相信至今仍震撼不少港人，白衣人持械亂打市民的畫面，難以磨滅。居於元朗20年的林婆婆，當晚10時許乘搭西鐵，列車到達元朗站後突然聽到有人高呼：「樓下有黑社會打人！」她隨即下車經樓梯走近大堂時，察看發生何事，便目睹至少有20名穿著白衫的人士，持長棍、藤條不斷襲擊市民，眼見多名市民受傷流血，她急著躲避亦不慎跌倒，拉傷筋腱及肌肉，至今走路時一拐一拐且不時感到痛楚。

林：香港好似倒退幾十年

林婆婆憶述經歷時仍十分激動：「我今年64歲，真係無諗過會見到呢啲畫面，完全接受唔到，香港好似突然倒退返幾十年前，最接受唔到係警署竟然拉閘！」林婆婆說畢，眼淚簌簌落下，五指用力的握著紙巾拭淚。

林婆婆於訪問期間，情緒一度激動，緊握紙巾拭淚。（高仲明攝）

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身體上的傷痕隨時間流逝能夠癒合，惟心理陰影卻難以驅除。林婆婆透露，原本自己性格好動、堅強，甚少落淚，但經歷元朗黑夜後，事發後兩個星期都情緒失控，食慾不振、不願外出見朋友，體重短時間內跌了六磅。「每晚恰埋眼就會諗起好多片段，市民嘅尖叫聲、小朋友嘅喊聲、好多人受傷，有個仲老過我嘅婆婆嚇到跌低咗。」事後醫生證實她患上創傷後遺症及嚴重焦慮症，現時需定期覆診服藥及會見心理醫生，放鬆情緒。

2白衣人控暴動 林：唔收貨

雖然對社交生活失去興趣，林婆婆仍堅持參與反修例每一場示威遊行，8月21日網民發起元朗站靜坐，她逗留至晚上11時才願意離開，「已經豁咗出去，雖然60幾歲睇唔到將來，但唔希望自己仔女、孫同親戚要活喺呢個腐敗政權。」她又強調自己並不是「盲撐」，倘見到示威者行動過激，亦會出言相勸。

警方在連串的示威行動拘捕逾700名示威者，其中44人被控暴動罪；元朗黑夜至今拘捕28人，近日終有2名男子被控「參與暴動」，林婆婆對此表示「唔收貨」。她認為所有白衣人須受法律制裁，而特首林鄭月娥真正回應五大訴求，才能還涉事的傷者一個公道。

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馮先生在當晚遭一名雙手持縮骨遮的白衣人襲擊，左眼眼角、手指各縫三針，面部亦流血受傷。（鄭子峰攝）

↓↓7月21日元朗黑夜↓↓

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居住元朗近5年的馮先生，當晚亦受傷。他說，自己當時一心想保護年輕人，甫到達卻被一名雙手持縮骨遮的白衣人襲擊，導致左眼眼角、手指各縫三針，面部亦流血受傷。事發至今，馮先生仍不時憶起當晚片段、不能長時間逗留西鐵元朗站。

馮：心中沒有怨恨

不過，他指自己心中未存怨恨，反而就未能保護市民感愧疚，「直到𠵱家我都會諗有咩可以做到，亦無後悔過當晚出黎，無去到反而會後悔。」他坦言，今次事件對警隊徹底失去信心，認為市民自行組隊、聚沙成塔維持秩序反而更湊效。

而反修例的示威活動自6月演變至今，爭議仍未平息，示威者批評政府對五大訴求包括撤回修例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性等，至今未有回應。馮先生坦言，市民示威遊行的目的僅是捍衛言論、人身自由，惟政府充耳不聞，直指7.21的元朗事件、荃灣二坡坊及北角襲擊等事件，均是社會上因仇恨而生，冀政府能成立獨立調查委員會，將整件事查出因由始末平息紛爭，「否則我會考慮移民。」