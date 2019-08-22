【元朗黑夜】白衣人西鐵毆打市民　兩男被控「參與暴動」明日提堂

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上月21日港鐵元朗站內，多名身穿白衫人士於站內襲擊乘客，導致多人受傷。當時警方拘捕了28人，他們涉嫌非法集結被捕。事隔近一個月，警方表示，兩名分別48歲及54歲男子被控「參與暴動」，案件明日(8月23日)於粉嶺裁判法院提堂。

兩名分別四十八歲及五十四歲男子被控「參與暴動」，案件明日(八月二十三日)於粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

前記者柳俊江，721「元朗黑夜」當晚，到西鐵站義載，被白衣人持鐵通襲擊，頭破血流。（資料圖片 / 香港01記者攝）

兩男被控「參與暴動」明日提堂

事發在上月21日，721元朗黑夜令全城嘩然，大批白衣人持籐條闖入西鐵站襲擊乘客，有人被打至背脊開花，有婦人被打至倒地，更有記者遇襲，最終導致45人受傷送院。事發後，警方拘捕了28人，全部人罪名為涉嫌非法集結。至今日（8月22日）警方表示，兩名分別48歲及54歲男子被控「參與暴動」，案件明日(8月23日)於粉嶺裁判法院提堂。

白衣人西鐵毆打市民　包括前記者柳俊江

事發在上月21日，大批身穿白衣的不明人士，晚上在元朗多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人。元朗西鐵站在第一批軍裝警察離開後，現場再次爆衝突，白衫人士更追打市民至附近YOHO MALL商場。事件造成至少45名市民受傷，包括當日駕車到元朗、義載市民離開的前記者柳俊江。

警方記招：承認處理手法　與公眾期望有落差

事發後警方召開記者會，警察公共關係科總警司謝振中表示，當日兩名警員於接報11分鐘後到達元朗西鐵站，當時決定兩人未能安全處理情況，因此向電台提出支援，其他同事以28分鐘整合約40人，取車前往西鐵站，早前記者會已提及與市民期望有落差；而警隊「二哥」警務處副處長（行動）鄧炳強曾任元朗區指揮官指，承認當日警方的處理手法與公眾期望有落差，承認為改善空間，將在調查工作完成後作檢視。

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