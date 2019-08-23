【逃犯條例】港鐵稱遇暴力可封站　聯署發起人：清場或觸發騷亂

反修訂《逃犯條例》爭議持續，過往多場示威行動，警方一度進入港鐵範圍內驅散示威者，8月11日晚上分別在太古站附近及葵芳站內施放催淚氣體，引起公眾高度關注。 港鐵昨（22日）發聲明指，明白警方有需要時會進入車站執法；又更新車務安排，倘遇緊急情況，或不會預先通知，即時停止車站運作，甚至關閉車站。 早前曾發動港鐵職員實名聯署的聯署發起人之一、觀塘線值班站長陳景輝表示，新安排倘對應7.21元朗事件而封站，做法恰當；惟用以配合警方清場行動，恐怕會引起更大騷亂。

聯署發起人之一、觀塘線值班車長陳景輝（左）今日（23日）遞交聯署信，促請公司回應訴求，由港鐵代表接收。（陳晶琦攝）

安全情況下仍安排特別車接載乘客

反修例風波自6月以來多次牽連港鐵，7月21日晚上大批白衣人於西鐵元朗站無差別襲擊市民、8月11日警方在葵芳站發射催淚彈及橡膠子彈；於太古站使用胡椒球槍。

逾200名車站職員日前發起聯署聲明，當中提及作為前線員工，正面對40年以來最艱難的處境，工作安全受到嚴重威脅。而港鐵至今，就確保員工安全僅表示會跟進，未有實際及長遠措施。聲明又批評，警方在超過三分一的車站附近施放催淚彈，港鐵僅表示「遺憾」，促請港鐵禁止警方妄顧安全在車站範圍執法。

而港鐵昨晚發出最新聲明，提及過往因應警方在個別車站進行驅散行動，會安排載客列車不停站；以及調配特別列車到涉事車站接載乘客。但港鐵指出，近日有人多次破壞車站設施、部分人士包圍葵芳站及太古站，影響職員人身安全，故更新車務安排，包括在安全情況下仍安排特別列車接載乘客；而站內倘發生打鬥、破壞及其他暴力事件，在緊急情況下，可能會即時停車列車運作或實施封站安排；又提及明白警方有需要時，會進入站內執法。

警方於8月11日晚上在葵芳站內發射催淚彈，陳景輝促請港鐵譴責及追究警方妄顧安全情況下執法。（陳晶琦攝）

未來數日觀察新安排是否恰當

聯署發起人之一、觀塘線值班站長陳景輝指出，公司雖未曾明確表明立場，但感受到他們會配合警方。對於新安排，將觀察未來數日採取的措施是否恰當，倘發生類似7.21元朗事件而封站認為恰當，但若果是配合警方清場行動，相信將引起更大騷亂。

對於車站職員發起聯署會否擔心日後「清算」，陳景輝承認服從上級指令的文化在港鐵根深蒂固，故收集聯署過程並不順利，不少員工擔心會影響評核而未參與聯署。惟他強調，公義比工作更重要，撇除港鐵職員身份，自己亦是香港人，希望能站出來發聲。

聯署聲明提出五大訴求，包括重新編製及增加車站人手；譴責及追究警方妄顧安全在車站範圍執法；全面深層清潔相關車站殘留的化學物質，並邀請專家檢驗空氣質素；以個人形式發放統一保護裝備；以及重建各開放式客務中心為封閉式。陳景輝促請公司能正視訴求，並於本月30日前回應，否則參與聯署的同事會以自己方式拒絕工作指示。