【逃犯條例】吳敏兒：14航空個案因政治解僱　施安娜將提民事訴訟

就國泰港龍於8月21日無故解僱港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜，職工盟於今日（23日）召開記者會交代施安娜被解僱詳情及提出兩大訴求，包括要求國泰撤回解僱施安娜的決定並立刻停止白色恐怖，尊重員工言論自由。 職工盟主席吳敏兒表示航空業界截止今日，有共14宗相關解僱個案，包括公司主動要求員工辭職、因私人言論或相片而被以言入罪的8個個案；職工盟表示，將以普通法控告港龍歧視工會；其他員工的個案則以民事索償港龍破壞勞資互信，職工盟亦會向國際平台抗議事件，惟不會考慮罷工。

職工盟主席吳敏兒表示航空業界截止今日，有共14宗相關解僱個案，包括公司主動要求員工辭職、因私人言論或相片而被以言入罪的8個個案，兩個行政總裁辭職及被捕機師遭解僱等。

她指出，國泰今次對員工工作時間以外的言論施加明確限制，損害並監控員工的言論自由，她又指，無理解僱亦反映，即使航空公司遵守中國民航局指令，仍然有解僱事件的發生，將界線無限延伸。

吳敏兒表示，現在外在壓力向航空業開刀，業界的妥協是沒有用的，要整個業界一同反抗白色恐怖才能有效。這次事件中，有支持修例人士指被控告暴動罪的機師會影響航空安全，但吳敏兒指這個說法並不合理。航空安全不應該與航空業界人員的政治立場掛鉤。

吳敏兒表示，會向國際民航組織及平台投訴今次事件，就施安娜個案會提出民事訴訟。（羅君豪攝）

她表示，會向國際民航組織及平台投訴今次事件，就施安娜個案會提出民事訴訟，對航空公司無理解僱航空員工表示強烈譴責和提出嚴正抗議。職工盟亦正與不同航空業界工會及國際民航和勞工組織商討後續行動，將於今日內公佈詳情。

職工盟秘書長李卓人表示，今次事件反映中國正利用國家級的壓力威脅香港企業，例如以航權威脅國泰、逼使四大會計師樓發表聲明，銀行推出廣告等事件，反映中國政治威脅企業。

李卓人：香港企業正喪失其自主權

他指，外國企業在香港設立地區總部就是希望避免中國式的管制，但香港企業正喪失其自主權，而林鄭政府並未有理會。因此，香港人一定要靠自己捍衛一國兩制，不能再讓勞工犧牲。

被問到後續的行動，李卓人表示會就施安娜個案，將以普通法控告港龍歧視工會；其他員工的個案則以民事索償港龍破壞勞資互信，職工盟亦會向國際平台抗議事件。他指勞工面對前所未有的壓力，希望大家共同面對危機，因為「他朝君體也相同」。