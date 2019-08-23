【逃犯條例】尹兆堅批港鐵安排向白色恐怖「跪低」：不顧市民安危

港鐵昨日（22日）發聲明，表示明白警方有需要時會進入車站執法；又更新車務安排，倘遇緊急情況，或不會預先通知，即時停止車站運作，甚至關閉車站。民主黨立法會議員尹兆堅表示香港正受「黑白兩道夾擊」，批評港鐵新安排是向白色恐怖、中央「跪低」，置市民安危於不顧。

尹兆堅認為近日的國泰事件、鐵新車務安排等，均是中央政府和特區政府向企業施壓的結果。（張美華攝）

尹兆堅舉例指，匯豐銀行有高層辭職、國泰航空有員工被解僱，以及港鐵新車務安排等，均是中央政府和特區政府「赤裸裸」地向企業施壓的結果。他認為港鐵服務範圍是大眾運輸，工作過程中群眾安全應放於首位，而在過去數次大型事件中，港鐵繼續運作是有效讓示威人士和平散去。

他質疑，港鐵若因應警方要求停止服務，是否容讓所有在站內的乘客「等警方上嚟，用布袋戰術，逐個去打、逐個去拉、逐個去告」。

尹兆堅續稱，若發生情況如721元朗白衣人無差別襲擊事件，後果將不只40多人受傷。他批評：「港鐵知唔知自己講緊乜嘢？」他認為，在白色恐怖籠罩下，許多企業均失去方寸，港鐵有必要在大眾運輸安全上負上最重大角色。

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另外就國泰有員工被解僱，尹兆堅批評國泰違反基本法第27條和勞工法例中的「不合理解僱」；他指國泰不可能因員工的私人言論，而將其解僱，是「絕對犯法」。他相信不論國泰或港鐵，均不只受一篇半篇的評論影響，而是受「全方位壓力」，才有這樣的回應，他認為種種舉動均是「好差」。

他再批評特區政府任由企業作出違法行為是「直接摧毁一國兩制」，將任何反對聲音和批評政府聲音，就會「有後果、付出代價」，認為當香港的龍頭企業都因白色恐怖而「跪低」，擔心將令香港經濟下行雪上加霜。

《人民日報》日前發表評論，指前晚（21日）有黑衣人在西鐵元朗站「瘋狂破壞」，港鐵公司不僅拖延報警，事後更派專列護送，讓「暴徒」免費乘車，表示「這一幕讓人看不懂」。港鐵昨晚發出最新聲明，提及過往因應警方在個別車站進行驅散行動，會安排載客列車不停站；以及調配特別列車到涉事車站接載乘客。

惟港鐵指出，近日有人多次破壞車站設施、部分人士包圍葵芳站及太古站，影響職員人身安全，故更新車務安排，包括在安全情況下仍安排特別列車接載乘客；而站內倘發生打鬥、破壞及其他暴力事件，在緊急情況下，可能會即時停車列車運作或實施封站安排；又提及明白警方有需要時，會進入站內執法。