【逃犯條例】工聯會屬會：飲食業嚴峻　冀政府設緊急援助金

逃犯條例風波持續，工聯會屬會飲食業職工總會發布調查，指飲食業情況非常嚴峻，加上全球經濟衰退，工會預計員工未來的生計影響將會比沙士更嚴重，因此建議政府設立緊急失業救援助金，解決工友燃眉之急。

飲食業職工總會近日向500名飲食業從業員進行問卷調查，發現有47%受訪者認為公司營業額下跌3成或以上，更有51%受訪者認為公司會以減少人手應對，反映飲食業情況非常嚴峻，大量員工面臨失業。

工會亦透露，短短兩個月間有近15間酒樓結業，包括連鎖店和名店，當中只有一間不是受示威影響而倒閉，他們的共同點是資金薄弱和無客，行業情形如不改善將比沙士更嚴重。

飲食業職工總會指，示威持續，業界面對嚴峻形勢。（李樂天攝）

雲吞麵集團解僱六廚師

工會秘書梁天柱表示，不少散工已被要求輪流放無薪假期或被通知不需再上班，也有年資10年的侍應被裁員，而雲吞麵集團更有6個廚師被解僱，示威持續將影響更多飲食業長工員工。

沙田粉嶺酒樓周末入座率仍逾八成

但工會主席郭宏興亦認同示威未有威脅飲食業的全部，位於沙田和粉嶺一些自成一角的民區當中的酒樓食肆非常受歡迎，週末有八至九成滿座率。

工會建議政府設立緊急失業援助金和推行行業技能提升課程，令工友可在失業後獲取政府援助6個月，並提升個人能力以尋找多元化出路。