【逃犯條例】國泰不評論炒施安娜　大狀指解僱行為不當員工需舉證

港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜被國泰港龍無故解僱，職工盟秘書長李卓人明言，職工盟將以普通法控告港龍歧視工會。 雖然國泰方面表明解僱無關工會活動，但有大律師指「唔係講唔關，就唔關事」，法庭會視乎整個事實情況，包括雙方的理據而決定。 大律師又估計，國泰或是以「行為不當」為由解僱施安娜，但做法需要舉證解釋。

職工盟稱施安娜（中）被無理解僱。（羅君豪攝）

據吳敏兒所指，包括施安娜在內，目前共有14宗因政治而被解僱的個案，包括公司主動要求員工辭職、因私人言論或相片而被以言入罪的8個個案，兩個行政總裁辭職及被捕機師遭解僱等。職工盟稱將以普通法控告港龍歧視工會。

據《僱傭條例》第21B條「僱員參加職工會及其活動的權利」，任何僱員在其與僱主之間，都應享有成為登記工會會員或職員、組織工會、在適當時間參與工會活動的權利。同時若僱主若阻止或阻嚇僱員行使上述權利，或因其行使任何該等權利而終止其僱傭合約、懲罰或以其他方式歧視該僱員，即屬犯罪。

吳宗鑾法庭會視乎整個事實情況，包括雙方的理據而決定解僱是否關乎「工會活動」。（資料圖片/盧翊銘攝）

雖然國泰方面今回應指，解僱施安娜的原因與工會活動無關，但大律師吳宗鑾指「唔係講唔關就唔關事」。他提到，法庭會視乎整個事實情況，包括雙方的理據而決定。他又認為，事發時內地民航局正向國泰施加壓力，而國泰又同時向員工「開刀」，難免令人懷疑背後動機。他又認為，公司應盡可能保障員工，否則形同助長白色恐怖。

吳宗鑾亦提到，現時國泰或是以「行為不當」為由解僱施安娜，但他提到法律上並無為「行為不當」設清晰定義，而行為又是否會對公司聲譽、經濟上造成損失而急需解僱，亦需要舉證。