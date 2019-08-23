【823香港之路】燈光人鏈照亮全港　主辦方：13.5萬人參加

這晚的香港被點點燈光照亮，呼喊著「香港人加油」的口號、歌聲響徹夜空，各人手牽著手築起人鏈，仿彿將這個島嶼緊緊環抱，展現和平理性深刻一夜。 由市民自發的「香港之路」活動，於周五（23日）晚上舉行。於晚上約7時起，多區陸續有大批市民聚集於行人路上，以手拉手方式築起人鏈。隨着黑夜到來，多區的人鏈亦隨之延伸；根據《香港01》記者於多區直擊，部分人鏈看不到盡頭，更有人登上象徵「港人精神」的獅子山，盼將訴求傳遍香港。於晚上約9時，聚集的市民陸續散去。 「香港之路」行動發起組織指今晚有13.5萬香港民眾參加，新增路線長達15公里，令「香港之路」延長至60公里。

823香港之路，人鏈直上獅子山，山頂燈光映照山下萬家燈火。（李澤彤攝）

沿途商舖未見落閘

「香港之路」由市民自發舉行，在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站外，亦手拉手方式組成人鏈。於晚上約7時，多個港鐵站外開始有穿著黑衣的市民聚集，部分地區更出現人潮，老中青的面孔齊聚於人群內。多區的人鏈均不見盡頭，市民高唱《問誰未發聲》、《海闊天空》、《光輝歲月》等歌曲，記者所見，沿途的商舖未見有落閘。部分人鏈雖然延伸至行車路上，但參與的市民均會高舉雙手，讓人、車通過。

北角區人鏈

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無懼傷人事件 人鏈延伸至北角區

於港島區內，多個地方亦築起人鏈，由西環堅尼地城一直到西灣河均出現長長人鏈；當中更途經多個熟悉的示威地點，如金鐘太古廣場、終審法院，甚至灣仔警察總部。參與的市民不時高歌，並高呼「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」的口號；於金鐘更有市民以小提琴奏出《問誰未發聲》；而終審法院外亦有市民鋪設寫有「我要民主」的巨型橫額；灣仔區的人鏈則有市民自發以用右手遮眼，以支持早前疑被警方射傷眼睛的女子。

由於北角區早前疑有福建幫傷人，活動未有以北角區為聚集點；不過隨着夜漸深，人鏈亦逐漸延伸至該區，甚至有途經的電車乘客舉燈響應，「光復香港、時代革命」的口號一度響徹英皇道。

港島各區

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歌聲響徹獅子山 多個地標現人鏈

至於九龍區亦有多個地方出現人鏈，更數百名參與活動的市民從黃大仙登上獅子山，當中不少為登山裝備齊全的市民。他們於山頂上築起人鏈、點起燈光，於漆黑的夜空中高唱《獅子山下》、《do you hear the people sing》等歌曲。有上山的市民表示追求自由的理念，與山上自由的空氣不謀而合，認為政府至今仍未回應市民訴求，繼續行動才是「香港精神」。

多個本港地標亦出現人鏈，如尖沙咀文化中心、星光大道等，數百名市民沿著維港築成長長人鏈，為以夜景馳名的香港添上更多色彩。他們手上亦持有印上不同語言、國旗的文宣，不僅希望向國際間表達訴求，更感謝外國對民主自由的支持。

獅子山

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按計劃於9時和平散去

至晚上約9時，各區的參加市民陸續散去，街上的氣氛仍然高漲；他們沿途鼓掌、高叫口號，更有人呼籲參與周六舉行的觀塘區遊行。因應港鐵於活動開始前，宣布將於9點關閉葵芳站；於人鏈活動結束後，葵芳站開始有群眾聚集抗議。

九龍各區

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主辦方：原定路線加市民自發路線 總長60公里

「香港之路」主辦方表示，今晚是承接818流水式和平集會的空前成功，「一眾香港市民自發接力，將和理非行動升級」，有逾13.5萬香港民眾手牽手築成人鏈行動——「香港之路」（The Hong Kong Way），形容是「再一次以和理非方式向當權者展示大部份市民對於實現五大訴求，捍衛人權、公義與法治的決心」。

主辦方又稱，「香港之路」橫跨三條香港主要港鐵網絡，更由天星小輪線連接港九，距離長達45公里；民眾更自發於其他地方組成人鏈，包括獅子山、嘉頓山、窩打老道、筲箕灣沿柴灣道至大譚道路口、荃灣至荃灣大會堂、太子至九龍塘等，新增路線長達15公里，令「香港之路」延長至60公里。

除了主辦方統計的市區路線，入夜後更有市民在天水圍、大圍等地，自發牽手組成「香港之路」，活動圍繞港鐵站進行，和平進行和散去。