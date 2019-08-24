【逃犯條例】楊潤雄：不容教師罷課　將交學校按校本政策處理

反修例爭議持續，大專及中學學界均有人號召罷課。教育局局長楊潤雄雖然多次重申不會秋後算帳，但他今日（24日）直言，不容許亦不贊成教師罷課，認為教師罷課即沒做好專業操守，將交由學校處理。他又說，教師要愛護和照顧學生，不應因個人想法或學生背景而歧視學生，重申教師言論不能與其專業操守有衝突。

香港教育專業人員協會本月17日發起主題為「守護下一代，為良知發聲」的教育界大遊行。不少老師們在下起大雨時，將標語及訴求貼上雨傘。（資料圖片／林若勤攝）

楊潤雄指，教育局不會詢問有哪些教師或學生沒上學，但教育局有需要知道學校有沒有出現罷課情況；但他說，教育局不容許亦不贊成教師罷課，認為教師本身有專業職責，必須以學生福祉為依歸，相信學校會按照校本政策處理參與罷課的教師。

他重申，學校並非政治表達的地方，認為若在校出現政治活動，會影響課程、制造分化及對立氣氛。他又說，社會對教師有期望，身教及言教亦對學生有很大影響，提醒教師在社交平台發表任何言論均要相當小心。

對於大專學界稱，看不到理由參與港府提出成立的對話平台，楊潤雄認為，政府有誠意透過平台與社會各界溝通，呼籲各界給予機會，香港才會有更好前途。