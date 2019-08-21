教育局昨日（20日）向學校及教師發出函件，內容《2019/20學年新推行的教育措施》及附錄，當中在附錄提及「教師可能不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前的狀況。遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」。 該節錄在坊間引起極大迴響，社交平台上有家長批評「會唔會不負責咗啲」、「對香港教育感到失望」、「教老師講大話」，也有家長認為「不知道也是好答案」。有現職通識科教師表示，指引反映教育局只希望學生乖乖讀書，認為該段指引有不足之處，但實際操作乃依賴學校及前線教師的專業判斷。

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