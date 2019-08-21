教育局昨日（20日）向學校及教師發出函件，內容《2019/20學年新推行的教育措施》及附錄，當中在附錄提及「教師可能不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前的狀況。遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」。
該節錄在坊間引起極大迴響，社交平台上有家長批評「會唔會不負責咗啲」、「對香港教育感到失望」、「教老師講大話」，也有家長認為「不知道也是好答案」。有現職通識科教師表示，指引反映教育局只希望學生乖乖讀書，認為該段指引有不足之處，但實際操作乃依賴學校及前線教師的專業判斷。
在支援學生情緒的章節中，教育局指引教師可說「不知道」。（文件截圖）
教育局局長楊潤雄昨日（20日）就支援學校迎接新學年進行的準備工作開記者會，表示社會氣氛仍然緊張，認為學校要成為學生的「安全網」和「加油站」，免受校外的政治及其他因素干擾。同日，教育局向全港中小學發出函件（附錄），內容包括學校管理及校本應急計劃、教師及學生情緒、校園欺凌、學生輔導，以及可能出現的罷課訴求等。
其中在〈附件一〉「關注教師及學生情緒」章節「（二）幫助學生疏導因面對社會紛爭而產生的情緒」中，建議教師在支援學生時，可參考三個步驟，其中「提醒自己」的部分提及「教師可能不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前的狀況。遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」；「教師不需要覺得自己有責任去為目前所發生的事情提供答案。」。
以上的指引在坊間引起極大迴響，在不同的平台上瘋傳，有人認為是讓老師回答「不知道」等同「教老師講大話」，也有人認為此答案「不負責任」。不過，亦有人認為「不知道」能反映教師中立。
指引文件全文：（按此）
教協副會長、通識科教師田方澤老師。（資料圖片）
現職教師：指引在專業處理上有不足
香港教育專業人員協會（教協）副會長、現職通識科老師田方澤認為：「指引能反映教育局的想法，期望學生乖乖讀書。」
指引內容包含學校處理罷課、學生情緒支援和校園欺凌等方面，這些建議都具有可行性，但實際的操作便需要視乎學校和教師的專業決定。惟田老師坦言，對於過往教育局頒布的指引，對大部分學校也具有影響力，化作具體執行的措施。
對於指引內容提及教師面對難以解答的問題時，「容許自己說不知道」，田老師則認為在專業處理上有不足之處，沒有提及回答「不知道」後，教師應該要做什麼，「用『不知道』完結話題是不可能」。「不談政治的議題，即使在科目的學習上，我們也不會只回答學生『不知道』，我們之後會鼓勵學生加以探索，進一步討論。」他又說，準備充足的老師更會準備好不同立場的資料，鼓勵學生以不同立場去討論問題，老師協助梳理意見，再由學生作出判斷。
他認為在9月開學之後，學生在校園中提出對社會狀況的疑問，應是無可避免。指引雖有嘗試提供支援的方法，惟他覺得只觸及皮毛，不符合校園內的實際操作。