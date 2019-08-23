【逃犯條例】記協向《文匯》發公開信　促撤濫發記者證不實言論

中聯辦全資擁有的《文匯報》，今日（23日）頭版指「記協20蚊一張證 易淪為暴徒護身符」，並以「放蛇」形式斥學生會員證門檻低，令人容易假借採訪阻止警方執法。 記協其後向《文匯報》發公開信，批評報道內容與事實不符，加上目前只有56名學生會員及均是本地新聞或傳播系學生，故認為不存在「濫發」會員證情況。

《文匯報》今日頭條指，記協記者證的申請門檻甚為寬鬆，但報道只查詢並無實質測試申請。（文匯報）

《文匯報》兩名記者分別佯裝學生及自由撰稿員，「放蛇」向記協查詢如何申請記者證，並指學生會員證只需付20元就得手。《文匯報》質疑各大院校的學生是否能申請一張記協會員證就能通行無阻地在示威現場遊走，為非法集結者提供「支援」甚至挑釁維持秩序的警員，及阻撓警方執法；繼而質疑不少「暴徒」恃住有各種不知名記者證「護身」，參與非法集結更肆無忌憚地阻撓執法甚至挑釁警員，加上有關證件難辨真偽，令警員也搞不清眼前「記者」的真假。

報道又刊出「學生動源」前成員劉康，手持記者證、身穿記者反光衣在示威現場採訪的相片。但報道中亦有提及，劉康手持「本土新聞」的記者證，與記協無關。

反修理爭議爭議衝突持續，記者在前線採訪第一手新聞。（資料圖片）

記協其後發公開信澄清，不論是否專業記者，任何公眾人士只要到記協官網瀏覽會章及入會須知，就能發現上述「濫發」會員證的說法嚴重失實誤導，並指目前只有59名學生會員，均為本地新聞或傳播系學生，不存在「濫發」會員證情況。

記協又指，只有以新聞工作為主要收入來源的人士才能申請成為正式會員；自由撰稿人則需要提交能夠證明其收入來源的已刊登作品，有需要時甚至要提交服務合約或其他收入證明。至於學生會員，記協解釋只有就讀本港新聞院校的學生可以申請，且需提交學生證件，學生會員證上標明其為學生，不能申請記者證。因此，記協要求《文匯報》基於事實，撤回「濫發」的失實評論。

記協之後又在facebook發出「尋人啟事」，質疑早前查詢入會步驟的人，並無提交申請表，因此不能測試記協制度是否寬鬆，今日讀報方知是《文匯報》員工。