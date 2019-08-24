【觀塘遊行】市民阻港鐵觀塘站落閘：你哋除咗識加價，仲識啲咩？

今（24日）有市民發起觀塘遊行，於下午1時半起步。港鐵早上宣佈，因有公眾活動進行，於;中午12時起，彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停、九龍灣至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。港鐵觀塘站，於12時許拉閘，有大批市民站於閘底阻止拉閘，要求港鐵高層交代。有市民指，「你哋除咗識加價，仲識啲咩？」、「你哋拉晒閘，街坊點返屋企？」

今日的觀塘遊行於前日已獲警方批出不反對通知書，大批市民對於港鐵安排極度不滿，不明為何港鐵至今早10時許才公佈消息。有市民即場致電港鐵熱線，惟未有人接聽。因此有部分市民「衝閘」至車務控制中心，其間有軍裝警員在控制中心內。觀塘站站長先後三之到閘前向市民解釋，公司指示需要拉閘，並朗讀港鐵發出的通過，望市民諒解，如有問題著市民致電熱線查詢。由於通往其他出口的天橋為港鐵範圍，市民續追問，如區內人潮擠湧，如何疏導人潮，不過職員未有回應。站外市民不斷高叫「不准市民搭車，只准白衫打人」的口號。

「十號風球都唔拉閘啦！」

有一中年女子表示，「遊行有咩咁大不了？要封幾個站」，另外，在場人士不斷向站長查詢，為何港鐵未有安排補償措施，如安排接駁巴士的措施，在場市民指「十號風球都唔拉閘啦！」，又批評「你哋除咗識加價，仲識啲咩？」、「你哋拉晒閘，街坊點返屋企？」，不過站長未有回答市民問題，只重申公司安排封站。

軍裝警持圓盾協助拉閘

至下午1時48分，有十多名軍裝警員戴頭盔、手持圓盾抵觀塘站，站內市民立即後退，職員隨即拉閘，關閉觀塘站。在場市民大叫「黑社會」、「黑警還眼」等字句。5分鐘後成功落閘。警員離去後，港鐵安排保安員到場當值。