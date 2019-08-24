【觀塘遊行】德福廣場店舖紛紛落閘　職員稱港鐵封站致人流大跌

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有市民今日（24日）於觀塘發起遊行。港鐵於早上突然宣布觀塘站於中午起封站，由彩虹站至調景嶺站服務暫停。 於下午約4時，部分遊行人士離開終點零碳天地前往九龍灣德福廣場，有人舉起紙牌指示遊行人士前往港鐵總部。德福廣場部分商舖落閘，有店舖職員稱未有收到商場指示，但指早上港鐵停駛後，商場人流大跌，認為即使提早落閘影響不大。有職員則稱明白示威者並非會影響他們運作，認為安排為顧及職員安全離開為主。

德福廣場部分商舖落閘。（梁煥敏攝）

有人舉起紙牌往港鐵總部

於下午4點多，大批穿著黑衣的遊行人士離開遊行終點九龍灣零碳天地，前往德福廣場。商場平台大致平靜，有金舖及餐廳照常營業，惟商場內多間店舖提早落閘。現場有人舉起紙牌指示遊行人士前往港鐵總部。

未有關門的店舖職員表示，部分店舖於下午4時多拉閘，稱商場未有任何指示，而他們亦等待公司作進一步安排。職員續稱，因應港鐵封站安排，今日商場內人流大跌，認為即使提早落閘的影響不大。

有韓國化妝品店職員表示，約下午4時許開始發現鄰近商店陸續落閘，現正向公司寫字樓查詢是否繼續營業。該職員表示，明白到示威者並非會影響他們運作，主要是怕職員是否能夠安全離開為主，才向公司反映現時情況。他又說，今早港鐵站突然宣布關閉九龍灣站，影響整個商場的人流，生意一度大受影響。



此外，另一間化妝品店職員表示，商場方面至今未跟他們表示會關閉商場或者勸喻暫停營業，但眼見附近的商舖陸續關門，只好半關門並向公司了解情況。