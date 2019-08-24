【觀塘遊行】自製果乾免費派　小店老闆：冇咗香港，生意都唔使做

「過嚟食塊果乾，食完嗌大聲啲呀！」喊話的是一名短髮女子，她推着一架以膠板疊成的手推車，上面寫上「感謝香港人，請你食果乾」的牌匾。她夾起一塊自己造的果乾，不斷向遊行隊伍呼喊。經過的人們臉露笑容地接過果乾，輕輕道謝。 今年40多歲的鄭小姐今日（24日）在觀塘區遊行上，向遊行人士派發自己品牌的果乾，問她今天為何走出來？她爽快地回答：「這是我的生意，但冇咗香港，生意都唔使做！我出嚟支持好正常！」 攝影：廖俊升

鄭小姐今日一共準備了60包果乾，在觀塘區遊行中向遊行人士派發，期間不時叫市民加油打氣，「就到牛頭角啦！食塊果乾啦！」她自言過去曾在傳媒機構任職，「我做咗廿幾年，一定企喺香港人嗰邊！」

鄭小姐推着一架以膠板疊成的手推車，在觀塘遊行隊伍上免費向遊行人士派發。

她於過去的8月3日「旺角再遊行」中亦曾到場支援遊行人士，今次是她第二次到場派發果乾。她亦曾打算到金鐘支援，惟地點太遠，今次觀塘區遊行恰巧在她果乾工場旁邊，「冇理由唔支持。」問她不怕警察到場驅趕嗎？她說自己早有準備，「我整咗架車仔，有警察嚟（清場），架車都可以唔要，就咁拎背囊走，準備好晒散水啦！」

她夾起一塊自己造的果乾，不斷向遊行隊伍呼喊。經過的人們臉露笑容地接過果乾，輕輕道謝。

多月來的示威遊行，她曾感到灰心嗎？她大力否認，「我反而覺得方向愈來愈清晰，過去和理非遊行政府唔理，勇武派手段政府又譴責，而家無論係邊派都一定要團結！」她又寄語香港人：「香港人，唔好放棄，我哋冇嘢輸，一定要贏！」