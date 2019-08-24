【觀塘遊行】譴責港鐵停駛遊行路段　泛民18議員聯署斥擾民

內地官媒《環球時報》昨（23日）發表社論，形容港鐵接載示威市民是「向激進勢力磕頭」；要求港鐵不能向示威市民提供「特殊服務」。港鐵今早(24日)隨即發通告，指因應觀塘區有公眾活動，於12:00起暫停九龍灣至油塘的服務及封閉觀塘線九龍灣至藍田車站。 港鐵停駛觀塘遊行路段，做法引起爭議。18名民主派立法會議員和區議員就，及39名社區主任發表聯合聲明，對港鐵表示極度不滿，他們認為停駛妨擾市民參與合法的公眾活動，「擾亂市民日常生活，製造矛盾，行爲卑劣」。

港鐵停駛觀塘遊行路段，做法引起爭議。18名民主派立法會議員和區議員就，及39名社區主任發表聯合聲明，對港鐵表示極度不滿，他們認為停駛妨擾市民參與合法的公眾活動，加深社會矛盾，行為卑劣，該措施沒有必要。（張浩維攝）

該聯合聲明指出，根據《香港鐵路條例》（第556章）第9條(1)款訂明港鐵在專營期內任何時間，均須按照該《條例》及與政府簽訂的《營運協議》，維持妥善而有效率的服務。

聯署聲明人士認為，港鐵變相癱瘓彩虹至油塘站，以至整條觀塘線的正常運作，為日後大型公眾活動的安排，開出極壞先例。他們批評港鐵的措施「極為擾民，並對社會造成不必要的恐慌，影響市民正常生活。」

聲明又提到，林鄭政府一方面稱要與市民對話，尋求解决社會撕裂的辦法，另一方面卻不斷透過公營機構打壓市民表達意見權利，加上私營公司製造白色恐怖， 港府不會得到市民信任，難以回歸對話。聯署人士促請港鐵立即收回有關安排。

聯署人士也要求政府主動交待港鐵決定，有否違反條例及營運協議，並交待警方及政府有否在事件中參與決定。

參與聯署的人士包括身兼立法會議員和黃大仙去區議員的民主黨胡志偉、公民黨立法會議員譚文豪，及其餘16名觀塘區和黃大仙區區議員。