港大城大科大10名學生及校友西藏遭公安扣查　全部已獲釋

微博早前有流傳片段，指有香港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查。本港入境處表示，已接獲懷疑有港人在西藏失聯的求助後，已與特區駐成都經濟貿易辦事處，以及有關大學負責人聯繫跟進事件，同時按當事人家屬或校方的意願提供適切的意見及協助。 綜合香港大學、香港城市大學及香港科技大學校方回覆，據知10名涉事學生中，8人為港大學生，1人是科大畢業生，另有1人屬城大學生。 港大晚上8時多表示，接到消息， 8名香港大學及1名城市大學的同學已獲釋放；據了解，科技大學畢業生調查程序則尚未完結。港大晚上近9時表示，該科大校友都已獲悉。

城市大學表示有一名學生在西藏疑遭公安扣查。（資料圖片／鄧穎琳攝）

傳港生珠峰大本營於社交網站發布「光復香港」

香港大學學生會校園電視早前在facebook表示，據微博流傳片段，有香港大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，消息指，扣查與團友曾於社交網站發布「光復香港 時代革命」或其他支持香港民主自由的字句有關。港大學生會署理會長黃程峰其後表示，港大校方及學生會已聯絡同學家屬，學生會亦有向律師團隊聯絡。

香港大學發言人今日晚上回應傳媒查詢，透露據目前所知，10位涉事學生中，8人為港大學生，1人是科大畢業生，另有1人屬另一本地大學的學生。

涉8名港大生 校長張翔親自電郵​有關部門詢問

港大表示，校長張翔教授十分擔心學生的安全，已即時透過電郵親自去信給有關部門詢問，而校方從內地相關部門了解所知，目前學生安全，正按程序接受調查。港大要求相關部門盡快處理，讓同學早日回港。港大又指，已與同學的家人取得聯絡，並會與兩間大學一起盡力提供所需的支援與協助。



而城大今日傍晚亦向傳媒表示，獲悉一名城大學生涉事，透露城大緊急事故應變小組（ERU）已第一時間啓動，並已經與該名學生的家屬聯絡了解需要，會積極提供支援與協助。科大亦表示，知悉一位科大畢業生牽事，強調校方十分關注同學情況，已與同學家人聯絡，並正與其他大學協調，提供適切的支援及協助，期望同學能早日返港。



港大在晚上更新指，收到消息， 涉事的8名香港大學學生及1名城市大學的同學已獲釋放；但據了解，科技大學的同學之調查程序尚未完結，大學將繼續跟進該同學情況。