【逃犯條例】城大：學生會公開對話無助解決社會問題、反加劇矛盾

反修例風波未息，行政長官林鄭月娥早前表示希望透過溝通平台與不同階層、政治立場及背景人士交流，但香港城市大學校長郭位今日（21日）未有應邀出席教職員、學生及校友舉行的公開論壇後，下午再校方向城大教職員、學生及校友發出以「校園不宜作為政治訴求的場地」為題的電郵，指「城大學生會臨時行政委員會未獲大學同意，單方面發佈消息邀請校長郭位教授於8月21日作公開會面」。 電郵中更直言「由學生會進行公開對話既無助解決現時的社會問題，也沒有新的討論點，反而會引起並加劇持不同政見、來自不同背景的校友、教職員和學生之間的矛盾，造成更嚴峻的對立。」

城大教職員、學生及校友今午舉行集會，促校長郭位與他們進行公開對話。（羅君豪攝）

城大校長拒出席公開對話 校方下午發電郵稱「校園不宜作為政治訴求的場地」



城大教職員、校友及學生今日在校內舉行集會，就反修例事件進行交流，並批評城大校長郭位不願出席與師生對話，促對方盡快公開會面。城大校長未有出席或現身解釋，校園保安下午一度更限制校長辦公室所在的鄭翼之樓的進出情況，不容許學生進入，引起學生不滿。

而教職員協會主席謝永齡亦批評，對郭位拒絕出席表示遺憾，又形容郭甚少公開接觸學生或校友，質疑郭位對社會問題置之不理。



集會後，城大傳訊及公關處署理處長袁國傑今日下午向城大教職員、學生及校友發電郵，開首即批評城大學生會臨時行政委員會未獲大學同意，就單方面發佈消息邀請校長郭位今日作公開會面。信中又稱，多年來校方與學生及學生組織幾乎每天保持溝通，而校長亦常在大小公開或私人場合與師生交流演講，亦會與教學及行政單位輪流舉行會談。

電郵稱「校長及管理層於8月1日和學生組織代表會面」

電郵中更指，「校長及管理層於8月1日和學生組織代表會面」，而城大學生會臨委曾聲明，指8月1日獲校方邀請進行的「簡短且非正式」會面，原以為與新上任的學務長崔永康有關，而非就反修例的進行正式會議，對城大校方「包裝是次見面為正式官方會面」感極度遺憾，重申絕無意與校方舉行閉門會議，促請校長公開與學生會面。

另外，城大在電郵中亦指，本月4日城大已再次發公告，強烈呼籲政府考慮社會整體的福祉，並懇請政府回應學生訴求，形容「這可以說是向政府作出的最為明確的訴求。」

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城大：許多校友及社會人士不認同學生會與校長公開對話

對於特首近日曾表示，希望透過溝通平台平息風波，惟城大卻在電郵中表示，許多校友及社會人士向大學傳達訊息，相當不認同學生會要求與校長公開對話一事。

更指校長及城大管理層於本月8日召開特別會議，一致認為大學與學生在理念上的溝通清晰明白，更認為「由學生會進行公開對話既無助解決現時的社會問題，也沒有新的討論點，反而會引起並加劇持不同政見、來自不同背景的校友、教職員和學生之間的矛盾，造成更嚴峻的對立。 」



城大在電郵中重申，大學一直以教職員及學生的安全為重，已於本月成立緊急事故應變小組，小組自成立以來均緊守任務，頻發大學公告；並稱在本月15日，20位城大學術及校友行政管理層主管已發公告表達不宜舉行公開會面的訊息，重申大學應步上正軌，集中資源為學生、科研及學術提供適切支援，準備開始新學年。

城大向教職員、學生及校友發出題為「校園不宜作為政治訴求的場地」的電郵，全文如下：

校園不宜作為政治訴求的場地



各位同事、同學和校友：



城大學生會臨時行政委員會未獲大學同意，單方面發佈消息邀請校長郭位教授於8月21日作公開會面。



多年來校方與學生或學生組織，幾乎每天保持溝通，校長也經常在各種大小公開或私人場合與師生各界學者交流和演講，並和教學及行政單位輪流舉行會談。以今年來説，已經與資訊系統服務處、傳訊及公關處、財務處、人力資源處、電算服務中心、商學院的行政人員、學術人員及教學人員等逾300位同事及許多個別學生會面交流。



關於兩個多月以來香港社會的動盪，城大多次透過聲明、大學公告及回應傳媒查詢等方式，呼籲學生注意自己和他人的安全，表明城大尊重和平、理性及非暴力的活動，不能容忍任何形式的暴力行為或言語暴力。根據規定，當然更不允許有人乘機把政治紛爭帶入校園。



校長及管理層於8月1日和學生組織代表會面，事後應要求，向教資會八大校長轉述訊息。8月4日校方再次發出公告，強烈呼籲政府考慮社會整體的福祉，並懇請政府回應學生的訴求，注意學生和社會的安全。這可以說是向政府作出的最為明確的訴求。



事實上，許多校友及社會人士不停地向大學傳達訊息，對於學生會要求與校長公開對話一事，許多人表示相當不認同。為此，校長及管理層於8月8日召開特別會議，一致認為大學與學生在理念上的溝通清晰明白，由學生會進行公開對話既無助解決現時的社會問題，也沒有新的討論點，反而會引起並加劇持不同政見、來自不同背景的校友、教職員和學生之間的矛盾，造成更嚴峻的對立。



大學一直以教職員及學生的安全為重，因應8月11日民情急劇升溫，關注事態發展，成立緊急事故應變小組（應變小組）。校方原擬於8月14或15日由副校長（學生事務）葉豪盛教授及副校長（行政）李惠光先生透過學生會邀請城大同學，擬議就緊急事故應變方案公開討論。而應變小組自成立以來，均緊守任務，頻頻發佈大學公告。



8月15日，20位城大學術及校友行政管理層主管發出公告，共同表達不宜舉行公開會面的訊息。大學應該步上正軌，集中資源，為學生、科研、學術提供適切的支援，準備新學年的開始。



傳訊及公關處署理處長

袁國傑教授



2019年8月21日