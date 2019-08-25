【觀塘遊行】智慧燈柱被拉倒　每支14萬元　創科局：影響街燈供電

周六（24日）下午舉行的觀塘區遊行，其中一個訴求是關注政府在該區安裝的智慧燈柱。遊行期間，示威者用電鋸鋸開電箱，並用繩索拉倒燈柱，至少五支智慧燈柱被毀。有網民發現，燈柱部分配件疑來自內地供應商，質疑與內地實施的臉部辨識系統有關。每支智慧燈柱平均造價為14萬元，創新及科技局發言人指，正統計受影響的智慧燈柱數目，又指燈柱電線被剪斷，會同時影響街燈供電。 地政總署發言人澄清，相關智慧燈柱配件是署方的藍牙訊號標誌，僅供發放燈柱的地理位置，並不會收集使用者位置資料，亦無設定任何資料搜集或回傳功能。

周六觀塘遊行期間，有示威者拆除智慧燈柱內一個USB配件。有網民發現，燈柱部分配件疑來自內地供應商，質疑與內地實施的臉部辨識系統有關。（李穎霖攝）

示威者拉倒智慧燈柱 網民質疑內地供應商配件涉監控



周六下午2點，觀塘區遊行的隊頭抵達終點九龍灣零碳天地，部分示威者走至常悅道，利用螺絲批拆開智慧燈柱底部的電箱後，再用電鋸鋸開燈柱底部的柱身，並用繩索拉倒燈柱，有人則用黑色噴漆在柱身噴上「不要監控」字眼，至少五支智慧燈柱被毀壞。

有示威者拆除燈柱中多個配件，並拍下照片，其中一個配件為寫有「BLE Locater Model: SPLD01」字眼及印有地政總署標誌的USB配件，被質疑與內地實施的臉部辨識系統（天網工程）有關。

示威者拆起智能燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身。（陳浩然攝）

地政總署：配件僅供燈柱定位

地政總署周六晚上澄清指，就傳媒報道中受到破壞的智慧燈柱內，標示地政總署的「藍牙訊號標誌（BLE Beacon）」，功能僅供發放燈柱的地理位置，讓智能手機接收智慧燈柱的藍牙訊號，以作智慧城市應用程式定位之用（類似GPS的功能），為常見通用的定位訊標。發言人強調，該藍牙訊標並不會收集使用者位置資料，亦沒有設定任何資料搜集或回傳功能。

創科局：燈柱電線被剪影響街燈供電

創新及科技局發言人回覆《香港01》查詢指，正統計受影響的智慧燈柱數目，又指燈柱電線被剪斷，會同時影響街燈供電。

示威者關注智慧燈柱的私穩問題。（高仲明攝）

試驗計劃400支耗2.72億元

政府早前公布多功能智慧燈柱試驗計劃，在四個人流車流較多的地區，三年內分階段安裝合共約400支智慧燈柱，其中觀塘和啟德發展區已率先實施計劃，其餘三區為中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔，以及尖沙咀。據了解，每支燈柱造價14萬元。

爭議功能政府聲稱已安裝不啟用

政府上月指，觀塘和啟德發展區的常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心，有50支智慧燈柱已於六月底投入服務，又指會採取適當措施保障私隱，包括安排智慧燈柱攝影機只拍攝公眾地方，交通快拍的影像會在燈柱內處理，並降低解像度。

政府並強調，智慧燈柱不設人臉識別功能，拍攝到的影像不會傳送第三方作人臉識別，而環保署用作監察非法傾倒建築廢物黑點的攝影機暫不啟動、運輸署藍牙交通探測器，以及收集車牌號碼的攝影機亦暫不啟動；相關功能經廣泛諮詢，取得社會共識才會啟動。

周六（24日）舉行的觀塘區遊行期間，有智慧燈柱被示威者拉倒。（高仲明攝）