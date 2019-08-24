【觀塘遊行】電鋸、螺絲批毀智慧燈柱　「扯大纜」拉倒燈柱

「燃點香港，全民覺醒」觀塘遊行於今（24日）下午一時起步，目的為爭取政府回應「撤回」逃犯條例、實現雙普選等「五大訴求」，及關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。遊行路線途徑十多支智慧燈柱，示威者用膠紙將它遮蓋，甚至出動電鋸強行打開燈柱電箱。其後，示威者以「扯大纜」方式，成功拉倒燈柱。

示威者嘗試拉倒智慧燈柱。（羅君豪攝）

觀塘至九龍灣一帶已被安裝50支智慧燈柱，以收集交通、氣象及空氣質素共三項城市數據。惟燈柱惹起公眾對私穩問題關注，質疑收集的資料會被用作監控用途。今日觀塘遊行其中一個訴求，便是關注區內智慧燈柱可能用作監控用途。

電鋸鋸底部 拉倒智慧燈柱

下午二時，參與觀塘遊行示威者隊頭抵終點──零碳天地，有部分示威者走至常悅道，利用螺絲批拆智慧燈柱底部的電箱後，再以電鋸鋸開柱身，共有至少五支智慧燈柱被毀。燈柱亦被黑色噴漆噴上「不要監控」，從燈柱中取下的電線配件，則被丟入雨水渠。有示威者以電鋸鋸開燈柱底部，再繫上繩索，試圖拉倒燈柱。至下午四時，示威者以「扯大纜」方式拉倒一支智慧燈柱，眾人歡呼喝采。

智慧燈柱被示威者拉倒。（高仲明攝）

示威者拆起智能燈柱底部的電箱後，再以手電鋸鋸開柱身。(陳浩然攝)

智慧燈柱內的USB。(李穎霖攝) 「解剖」智慧燈柱 示威者為被拉倒的燈柱作「解剖」，從內部發現一個名為「BLE Locater Model: SPLD01」的USB。示威者向記者表示，未知此USB用途，估計是燈柱之間的溝通裝置。

示威者用膠紙遮蓋智慧燈柱。（羅國輝攝） 另外，位於觀塘海濱道的智慧燈柱被人以貼紙遮蓋鏡頭，並貼上「監控來了」的貼紙。目測鏡頭離地面約有十呎高度。

示威者關注智慧燈柱的私穩問題。(高仲明攝)

試驗性質推行三年計劃安裝400支燈柱

智慧燈柱於2017年的施政報告內首次提出，計劃以試驗性質推行三年，分階段於中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區等四個地區，安裝約400枝智能燈柱。根據資料辦的資料，燈柱設有交通探測器、全景攝影機、氣象感應器及空氣質素感應器，以收集交通、氣象及空氣質素共三項城市數據。而攝錄的影像只會供運輸署及環境保護署使用，以供監察交通清況及打擊非法傾倒建築廢物。