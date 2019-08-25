【逃犯條例】張建宗：罷課干擾學生正常學習　應拒絕政治爭拗入校

反修例風波至今未平息，陸續有學生團體發起於開學(9月2日)當日及每周一罷：政務司司長張建宗以「新學年 新開始 多對話 尋出路」為題，指距離開學尚餘一星期的日子，希望香港各界，無論你對當前問題的立場如何，都支持老師、家長，保護我們的下一代在寧靜和諧的校園環境上課學習，又指部分人鼓吹校園罷課，會令學習環境受破壞，對學校和師生造成巨大壓力。 他指，罷課行為只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會崩緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對我們的下一代的健康成長絕無好處；他呼籲社會各界，以保護兒童為大前提，拒絕把政治爭拗帶入校園。

他在網誌中表示，面對高一年級的學習範疇和環境，加上近日社會的對立情況，有些學生可能會感到緊張、焦慮、有壓力和不知所措，他指，希望家長、老師和社工們主動關心孩子，以正向思維循循善誘，一步一步為他們解開心中的鬱結，培養他們正面積極的人生觀。如有需要，應該尋求專業人士協助，盡早協助孩子們走出困局。

然而，對於有部分人鼓吹校園罷課，令他深感不安，他指，罷課行為只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會崩緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對下一代健康成長絕無好處。

張建宗在網誌中談及，學校絕不是表達政治主張或訴求的地方，更不應成為政治角力的場地。任何成年人都不應該向仍在求學的孩子，灌輸某些政治議題的個人看法，甚或威迫利誘他們參與政治化的活動，把政治凌駕教育之上。

張建宗又指，不少家長擔心子女可能會因立場不同和意見不一，或因為家人的職業和背景等而令他們在學校被仇視欺凌，甚至被暴力行為脅迫，他指，政府和學校對於任何校園欺凌都堅持「零容忍」立場，呼籲社會各界以保護兒童為大前提，拒絕把政治爭拗帶入校園，而學校和家長亦要保持緊密溝通和合作，致力為學生提供一個安全和諧的學習環境，讓孩子可以專心上課。