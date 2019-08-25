【逃犯條例】大型連鎖零售稱旺角四店將結業　劉怡翔：擔憂市道

財經事務及庫務局局長劉怡翔今（25日）以「重塑秩序 重燃希望」為題發表網誌，表示本港經濟受外憂內患影響，本地生產總值經季節性調整後，增長愈見乏力。他提及，出席活動時，有本地大型連鎖零售店的負責人透露，在旺角彌敦道的四間分店，將在租約期屆滿後結業，直言「市道情況實在令人憂慮。」 對於行政長官林鄭月娥早前稱邀請「有心人」會面構建對話平台，展開真誠對話，昨日（24日）在禮賓府首次會面。劉怡翔表示期待參與到社區直接作對話和溝通，並十分重視業界聲音，當中有人提出多用社交平台及KOL多作交流。而政府將安排一系列的圓桌會議，與金融業及其他界別的代表見面，聆聽意見。

8月24日觀塘遊行，再度爆發警民衝突。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府最新公布的第二季本地生產總值，經季節性調整後按季計算出現0.3％負增長，劉怡翔指，反映本港經濟正面對中美貿易摩擦、英國或「硬脫歐」等外圍不利因素，及本地社會紛爭的困擾，增長越見乏力。 他續指，近期多間投資大行或銀行認為本港經濟瀕臨衰退，甚至有將香港全年本地生產總值的增長預測下調至負數，看淡樓市、股市、經濟，並預警風險處處，經濟會面臨進一步下行的挑戰。

大型連鎖零售店負責人稱 租約期滿後 或結束彌敦道4分店

他透露，早兩天出席活動時遇到一間本地大型連鎖零售店的負責人，對方稱打算在租約期滿後，單在彌敦道便可能要結束四間分店，反映市道情況實在令人憂慮。劉續說，設於旺市地區的食肆，即使繁忙時段都鮮見高朋滿座的情景，更令人擔心隨之而來的結業、裁員出現。他表示，本地最新經季節性調整的失業率、5月至7月上升0.1％至2.9％，數字仍屬於低水平，但已是近兩年來首次回升。

反對修訂《逃犯修例》的爭議持續，多次遊行、集會演變成警民衝突，警民關係跌至冰點。（資料圖片 / 余俊亮攝）

社會紛爭令香港「屋漏兼逢連夜雨」

他又表示，影響本港經濟的宏觀環境無從改變，只可傾力應對；但內在本地社會的紛爭，則令到香港「屋漏兼逢連夜雨」，希望可盡快平息。對於林鄭月娥早前提出會構建一個溝通平台，劉認為平台的具體運作模式雖有待確定，但政府歡迎歡迎不同政見，及期望「可在沒有前設下真誠對話，而目標只有一個，就是一起為香港現在的困境尋找出路。 」

他提到，上周四（15日）與經民聯立法會金融服務界議員張華峰，及約20位證券業界的高層代表見面，他們支持政府尋求方法加強與市民，「特別是與年輕人的溝通，建議要多用社交平台以及KOL去多作交流。」

他又指，政府亦會安排一系列的圓桌會議，與金融業其他界別的代表見面，聆聽意見，強調「要解決香港當前的問題，溝通、聆聽和行動是不二之法，誠盼社會各界和我們一起努力，讓香港能逐步復元，重燃希望，重新出發。」