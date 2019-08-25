【觀塘遊行】20智慧燈柱被毀　分銷商：與內地「天網」企業無關係

昨日（24日）觀塘遊行演變成警民衝突，期間有示威者將智慧燈柱拉倒及拆毀，而內部組件資料更引起「監察」市民私隱的恐慌。 政府資訊科技總監辦公室今（25日）表示，經初步點算，在九龍灣常悅道的20支智慧燈柱受到不同程度破壞，包括一支燈柱被整支鋸斷，另有19支被強行打開，智能裝置遭破壞或被拆除。而因為智能裝置受損及供電受影響，全部20支智慧燈柱暫時不能提供照明服務，智能裝置亦未能運作，影響收集、處理和傳送城巿數據的功能。而負責供應智慧燈柱部份組件的訊科系統強調，與被指為內地「天網」監控制統的供應商之一的上海三思無關係。

8月24日觀塘遊行，有示威者拉倒智慧燈柱。（資料圖片 / 高仲明攝）

資科辦表示，正與路政署詳細檢查每支智慧燈柱，以確定燈柱結構安全和受損部分及程度，並會盡快安排修復工作，暫時未有確實維修費用等資料。資科辦預計重新購買和安裝需時2至3個月，加上每支智慧燈柱的智能裝置均有分別，平均每支智慧燈柱的安裝連同智能裝置成本約14萬元。另外，路政署會盡快恢復常悅道的基本道路照明，估計可於3天內完成。

香港眾志昨（24日）在社交平台發文，指在受損的智慧燈柱中，發現一個藍牙定位器「SPLD01」的製造商為「TickTack Tech（香港）」，未知相關部件產地，但供應商與內地「天網」監控工程承辦商之一、上海三思路燈同名，質疑兩者關係。

示威者取出智慧燈柱內的組件，顯示出BLE Locator Model: SPLD01的字眼。（李穎霖攝）

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資科辦：SPLD01用作定位之用

資科辦今日（25日）凌晨2時50分發新聞稿，指網上流傳相信是遭摧毀倒下的智慧燈柱內部分組件的圖片「BLE Locator Model: SPLD01」，實為智慧燈柱內的藍芽發射器，提供一個比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，SPLD01代表「Smart Post Lands Department Model No 01」。

發言人解釋，發射器上顯示的Ticktack Technology Limited（訊科系統有限公司）負責供應及安裝有關藍芽發射器，於2017年成立的一間本地小型企業，為智慧燈柱項目的合約分銷商，其兩位股東、董事及所有員工皆為土生土長的香港人，而兩位股東、董事亦為智合工程有限公司（Joint Wisdom Engineering Limited）的股東，而智合工程有限公司也是一間本地公司，在過去十年一直是路政署的路燈維修合約分判商。

訊科：與上海三思沒有任何股權或從屬關係

其後訊科系統有限公司在公司網站發聲明，指早前網頁內容更新時，內部人員誤將另一項目的供應商、上海三思連結至公司主頁，澄清與上海三思沒有任何股權或從屬關係，而公司兩名股東、董事及所有員工均為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權或有任何從屬關係。

訊科系統又表示，網站提及的路燈控制系統，是為其他本地、外國及內地供應商客戶測試的其他項目，測試功能只限於照明開關，並沒有應用予智慧燈柱項目。