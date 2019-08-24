【觀塘遊行】政府斥示威者毀智慧燈柱不可理喻　強烈譴責暴力行為

今日有市民在參加觀塘遊行後，偏離原定路線，當中有示威者針對九龍灣一帶的智慧燈柱進行破壞，當中有人帶備鋸鋸斷智慧燈柱，並將其拉下。政府發言人表示，已多番澄清，清楚指出智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，示威者罔顧事實，大肆破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻。 政府對示威者的破壞及暴力行為予以強烈譴責，強調警方將嚴正追究所有違法行為。

示威者拉倒智慧燈柱，政府批評不可理喻。(羅君豪攝)

指示威者投擲懷疑汽油彈 嚴重威脅人身安全

政府發言人表示，雖然警方經與主辦方協商後已就在東九龍舉行的遊行發出不反對通知書，但有示威者在遊行期間偏離原定路線，在東九龍以至深水埗多條道路設置路障，造成嚴重交通阻塞並且影響緊急服務。其間有暴力示威者破壞公物、縱火、投擲懷疑汽油彈及以磚塊攻擊警務人員等，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全。

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政府強調已澄清智慧燈柱無侵犯個人私隱

發言人表示，政府已多番澄清，清楚指出智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒有侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨，推動智慧城市發展。但示威者蓄意破壞多條智慧燈柱，「罔顧事實，大肆破壞多條智慧燈柱，實屬不可理喻」。



政府強烈譴責示威者的破壞及暴力行為，警方將嚴正追究所有違法行為；呼籲示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

今日有多名示威者及記者受傷，醫院管理局表示，觀塘區活動有10人入院，當中兩名男子傷勢嚴重；黃大仙區活動則有一男一女入院。