【荃葵青遊行】員佐級協會：警員武力明顯較低　促檢視行動策略

政府修訂《逃犯條例》風波未平，有市民周日（25日）於荃葵青區發起遊行，最終再度爆發警民衝突，警方更首次出動水炮車及一度鳴槍示警，以驅散示威者。 警隊員佐級協會今日（26日）發表聲明，譴責於周六及周日的發生的事件，稱示威者使用不斷升級的武力針對警方，而警方則用「明顯較低」的武力應對，促請警方重新檢視現時的行動策略及武力使用方案。

荃葵青遊行後爆發警民衝突。（曾梓洋攝）

促管理層重新檢視武力使用方案

員佐級協會今日（26日）發表聲明，再將示威者形容為「暴徒」，稱他們於周末在港九新界多區肆意進行惡意破壞，而每當警方希望平息混亂時，則針對警方使用不斷升級的武力。聲明內又稱網上流傳相片，有示威者徒懷疑擎出及使用思疑槍械，稱對暴力及破壞行為感到極度憤慨，並予以嚴厲譴責。

聲明內形容示威者的武力升級，達至「致命的程度」；而警方則只能使用「明顯較低」的武力應對。員佐級協會促請警隊管理層重新檢視現時以驅散為主的行動策略及武力使用方案，形容警員執勤時正面臨人生安全保障的重大考驗。

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籲記者勿在危險位置逗留

聲明又稱，有記者忽視自身安全，經常逗留在警方防線與示威者之間，稱嚴重阻礙警方工作，呼籲記者在進行採訪工作時切勿在危險位置逗留， 亦切勿阻礙警察工作。

有市民分別於上周六及周日（24日及25日）在觀塘及荃灣區發起遊行，其後爆發激烈警民衝突。於周日的遊行後，警方更首次使用水炮車驅散人群，並有警員曾經開槍。