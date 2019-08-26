【荃葵青遊行】全日22人送院　一哥探望受傷警：強烈譴責暴力行為

Facebook專頁「香港警察 Hong Kong Police」於今日(25日)深夜11時半，發佈帖文，指警務處處長今天(8月25日)晚上，到瑪嘉烈醫院探望及慰問較早時在荃灣執勤時，被「暴徒」肆意襲擊的多名警員。該帖文指，警務處長對於有警員因為執勤時受到嚴重傷害，感到非常難過。

帖文續指，對於「暴徒」妄顧他人安全的這種非法暴力行為，處長感到非常憤怒，並予以強烈譴責。針對任何暴動行為，引致他人身體嚴重受傷，甚至威脅人命，警隊必定全力追究。

該帖文為純文字形成刊出，並未附有圖片。

此外，根據政府新聞處最新數字，截至25日深夜11時半，全日各區共21男1女受傷送院，當中1名男子情況嚴重；12男情況穩定；8男1女已經出院。

警務處警察公共關係科於晚上11時49分，向傳媒發佈新聞稿，內容與Facebook發出的帖文一樣。

警務處處長盧偉聰今日（八月二十五日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望及慰問較早前在荃灣執勤時被暴徒肆意襲擊致受傷的多名同事。對於有同事因為執勤時受到嚴重傷害，盧偉聰感到非常難過。 對於暴徒罔顧他人安全的非法暴力行為，盧偉聰感到非常憤慨，並予以強烈譴責。針對任何引致他人身體嚴重受傷、甚至威脅生命安全的暴力行為，警隊必定全力追究。