南山邨商場老租戶轉型竟遭「警告」　房委會討論租約安排

南山邨商場早前被批租約條款過時，有經營多年的租戶指出，去年收到管理公司發出的警告信，稱他們經營的業務與租約不符，若不更改便可能不獲續租。 房委會商業樓宇小組委員會今日（26日）開會，商討有關的租約安排。房委會委員招國偉指出，會上房委會表明，商舖租戶可申請經營同一「行業組別」下的其他行業，不過在首個租約期間，任何變更行業的申請均不會獲批。

有檔主的妻子指出，他們去年收到警告信，指他們未有售賣原定的商品，其後更有人每日到場拍照。（張浩維攝）

招國偉引述房委會於會上的發言，稱他們若發現違規情況，會發出口頭或書面警告等，若情況持續，租戶將會提早終止租約或不獲續約。

房委會又指，商舖租戶可申請經營同一「行業組別」下的其他行業，例如經營布疋的商戶，可申請擴闊經營衣服鞋襪等。不過，商戶須繳交按獲批行業重新評估的租金。而租戶在首個租約期間，則不能申請變更行業。而一般商業租約的租賃期為三年。

此外，為改善南山邨商場管理及商戶營商情況，南山居民服務協會於會前，亦曾到房委會總部門外請願。

南山居民服務協會總幹事陳麗紅（前左二）今日到房委會總部門口請願。（陳麗紅提供）

商業樓宇小組委員會委員梁文廣指出，雖然房委會今日只在會上重申租賃安排，但承諾會處理南山商場的個別個案。他又建議，房委會處理租戶擴闊經營行業時，可參考附近攤檔的性質，以安排經營種類相近的檔位組合為一區。