政府修訂消防條例　房委會擬凍結出租工廈　日後或重建公營房屋

政府計劃提交《消防安全（工業建築物）條例》草案，以提升 1987 年前興建的工業大廈的消防安全標準。房委會指，由於條例實施後或影響轄下工廈運作，擬凍結任何出租工廈單位，研究及檢視如何符合新規定。 房委會亦指，會一併研究是否重建部分工廈，改為公營房屋，以增加供應。

葵涌晉昇工廠大廈為房委會轄下六個工廠大廈之一。（資料圖片）

消防安全改善工程漫長 費用高昂

房委會指出，轄下的六個工廠大廈，全部於 1987 年前建成，包括葵涌晉昇工廠大廈及葵安工廠大廈、屯門開泰工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、深水埗宏昌工廠大廈，以及九龍灣業安工廠大廈，合共提供約8,000個單位。

房委會補充，上述大廈的租用率約99% ，租戶總數約有3,000個。由於消防安全改善工程的過程漫長，並涉及高昂費用，建議暫時凍結出租任何空置工廠大廈單位，以盡量減少受改善工程影響的租戶數目，同時避免新出租單位租戶因啟動投資而蒙受重大損失。

房委會說，現時轄下的工廠大廈的空置率約為1%，預計租金損失約為每月20萬元。

碩果僅存的H型「柴灣工廠大廈」，房委會沒有拆卸，而是直接改建成公屋。（資料圖片）

探討個別工廈作公營房屋發展

房委會又指，在研究上址如何符合新規定時，會探討將個別工廈用地用作公營房屋發展。當研究完成後，將向委員匯報研究結果和建議。