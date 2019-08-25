【逃犯條例】陳健民無私奉獻民主運動　區諾軒：對話平台未解問題

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷。民主派立法會議員區諾軒今（25日）於港台節目《給香港的信》時，去信「佔中三子」之一、因被控煽惑他人作出公眾妨擾等罪行而被判囚16個月的中大社會學系副教授陳健民。 區諾軒稱，當閱讀陳健民在獄中寫的信時，想起對方對香港民主運動的無私奉獻。對於政府現時對示威者作全面逮捕和起訴，自我審查已蔓延到工作場所時，他質疑特首林鄭月娥提出建立對話平台的做法，「是否只是作為結束衝突的手段，而不是解決問題」。

區諾軒稱，政府對示威者全面逮捕和起訴，企圖阻止年輕人走上街頭，特別是默默接受警察濫用權力時，已造成市民與政府之間有更大的不信任。（資料圖片/梁鵬威攝）

區諾軒表示，上周日有過百萬名市民參加在維園的民陣集會，重申對政府的五大訴求。他稱當日有市民詳細闡述要求五大訴求的原因；亦有人進一步分析當前運動的政治影響；有人則分享幕後淚流滿面的故事，以及與家人和同事的爭拗，強調雖然政府仍未回應市民的訴求，但彼此都聽到市民的聲音。

他提及，政府對示威者全面逮捕和起訴，企圖阻止年輕人走上街頭，特別是默默接受警察濫用權力時，已造成市民與政府之間有更大的不信任。同時，自我審查已擴展至工作場所，包括航空公司和機管局的管理人員離職、對參與示威的大學生進行紀律處分等。

區諾軒稱，當閱讀陳健民在獄中寫的信時，對於他對年輕抗爭者的說話令他想起其教學，特別是他對香港民主運動的無私奉獻。（資料圖片/盧翊銘攝）

區諾軒：平台是否只為結束衝突 並非解決問題

區諾軒認為在此情況下，香港人不歡迎特首林鄭月娥此刻建立對話平台的想法，強調問題關鍵在於五大訴求是否能夠提出，「平台是否只是作為結束衝突的手段，而不是解決問題」。他表示，政府在2014年雨傘運動期間亦曾使用類似的策略，認為5年前學到的教訓是痛苦但有意義，「因為這一次，沒人覺得這個平台在解決問題上是真誠」。

他稱，當閱讀陳健民在獄中寫的信時，對於他對年輕抗爭者的說話，令他想起其教學，特別是他對香港民主運動的無私奉獻。區諾軒稱，當陳健民宣布「用愛與和平佔領中環」的想法時，就已知道對方付出的成本很高，會失去一份穩定的工作、體面的收入，甚至要面臨入獄，「但你仍然以極大的信心把命運寄託在香港更美好的未來」。

「我們現在處於真理與謊言，光明與黑暗，文明與暴行之間的十字路口」，區諾軒認為在這關鍵時刻，「如果進入對話的先決條件是放棄我們在過去幾個月所代表的東西，對話本身就不是真的」。最後他在文末稱，「願我們團結一致」。