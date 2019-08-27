上海處男認與港12歲女生性交　官信真心愛兼想迎娶事主　判囚10月

28歲上海處男，從網上遊戲認識女中學生，特地來港與女生相見，二人在酒店相會情到濃時發生性行為，女生已表明她未成年而這行為在港屬違法，上海男直言「會負責」並繼續性交，惟事後才知女生只得12歲。上海男早前認罪，法官指，被告在事發後沒有逃回內地，而在X母親報警前，被告已表示願意承擔法律責任，認為他真心愛著X，並想跟她結婚，基於本案特殊情況，故被判囚10個月。

來自上海的被告陸偉，在區域法院承認與未成年少女發生性行為。（資料圖片）

被告陸偉，28歲，報稱在上海任職設計師，他承認兩項與未滿13歲女童發生性行為罪，指他於去年12月22及23日，在九龍城富豪東方酒店與當時年僅12歲的女童X發生非法性行為。

被告稱受事主性格吸引

法官判刑時引述被告的精神及心理報告指，被告自稱雖然曾拍拖2次，但第一任女友的家人嫌棄他收入低，前女友因而與他分手；而第二任女友則因被告經常忙於工作而與他分手，被告在遇見X前仍是處男。他獲X告知她只有17歲時深信不疑，也曾掙扎要否繼續交往，但被告受X性格所吸引，故決定繼續雙方關係。

事後才知事主12歲

報告又指，被告稱案發時，X表示自己一個月前已生日，被告遂認為她已年滿18歲，X在事後才坦白自己只有12歲，而相關報告亦顯示X生理上較為成熟。另外，X的創傷報告顯示，她未有因事件受嚴重影響，但感到內疚，因為自己令男友被捕，二人關係或會因而破裂。

官信被告未打算剝削未成年少女

法官指，被告在事發後沒有逃回內地，在X母親報警前，被告已表示願意承擔法律責任，認為他真心愛著X，並想跟X結婚，沒打算剝削未成年少女，接受被告在事件中有悔意，X亦沒因事件受嚴重影響，而X的外表的確看來比她真實年齡為大，基於案件的特別情況，除了認罪的刑期扣減外，再酌情減刑2個月。

酒店相見教做功課

控方案情指，被告於去年8月玩網上遊戲時認識女事主，二人後來發展成網上情侶，事主初時自稱22歲，後來才承認她未成年，但仍稱她已17歲。

被告去年12月21日來港，並相約事主見面，事主在案發兩天均有到被告所住酒店，被告有教她做功課及聊天，事主有提醒被告，在香港與未成年少女發生性行為是違法的，被告只稱會負責任，二人遂兩度發生性行為。後來事主母親發現事件報警處理。

案件編號：DCCC255/2019