【警方記者會】警方指「803行動」非官方設立：有時接受私人懸紅

一個名為「803行動」的網頁今日（27日）在多份報章刊登廣告，將6月以來的30宗事件懸紅緝兇，其中包括721元朗衝突、塗污中聯辦外國徽及813機場襲擊旅客事件等，懸紅金額由港幣20萬元至最高達港幣100萬元不等。網頁登記人與前特首梁振英相同。 有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日（27日）在警方4時例行記者會上表示，該懸紅網頁並非由警方懸紅，惟他稱警方有時候會接受私人懸紅。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日（27日）在警方4時例行記者會上表示，該懸紅網頁並非由警方懸紅，惟他稱警方有時候會接受私人懸紅。（張浩維攝）

接受懸紅與否由助理警務處長決定

李桂華在會上多次強調有網頁發出懸紅，該網頁並非由警方發出，惟他稱警方安排上，有時候會接受私人懸紅，警方在處理時會十分謹慎。李桂華指，警方其中會考慮發出懸紅的人的身份和背景，警方接受懸紅後會否有負面影響，又或會否有利益影響等，亦會考慮發出懸紅的人士是否能按其發出懸紅的金額如實發放金額，並由助理警務處長（刑事）作最終決定。

反修訂《逃犯條例》風波至今未平，6月起觸發多場示威遊行，警民衝突日益嚴重、中聯辦大樓的國徽亦曾被潑漆。（資料圖片）

「803行動」賞金20萬至100萬元

反修訂《逃犯條例》風波至今未平，6月起觸發多場示威遊行，警民衝突日益嚴重、中聯辦大樓的國徽亦曾被潑漆。「803行動」今日在多份報章刊登廣告，呼籲市民自6月以來多宗衝擊事件提供詳情，懸紅賞金由20萬元至100萬元不等，任何人士倘在懸賞通告有效期內報料，令罪犯落網並遭受滿意檢控，即被捕者須在裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭所處理的案件作出答辯，便可獲得全數或按比例分配賞金。

「803行動」今日在多份報章刊登廣告，呼籲市民自6月以來多宗衝擊事件提供詳情，懸紅賞金由20萬元至100萬元不等。（網上截圖））

「803行動」網頁持有人為「梁振英」

《香港01》記者經查證域名資料，發現「803行動」網頁持有人的中英文姓名，為「梁振英」和「MR CHUN YING LEUNG」，與全國政協副主席、前特首梁振英的姓名相同。而梁振英今日亦在其facebook專頁發出帖文，呼籲把有關懸紅緝兇的信息廣傳，並指「天網恢恢 疏而不漏」。《香港01》已就事件分別向前特首梁振英及前任行政長官辦公室查詢，尚待回覆。