【警方記者會】港鐵兩遊行均封站　總警司謝振中︰警方無參與決定

過去周末觀塘遊行（24日）及荃葵青集會（25日），港鐵均暫停遊行一帶列車服務及關閉車站，警察公共關係科總警司謝振中今日（27日）在記者會上表示，警方有收到港鐵通知，強調無參與相關決定，尊重港鐵決定。就民陣將於8月31日發起遊行，會否再有相關封站措施，及如何便利市民遊行後離開等，警方指日後都會配合港鐵作出相應配合。

警察公共關係科總警司謝振中稱，警方無參與港鐵封閉部分車站決定。（張浩維攝）

警方已收到申辦8.31公眾活動通知

被問到8月24日、25日的觀塘及荃葵青遊行，是有獲警方的不反對通知書，即通過了事前的風險評估，惟在遊行開始前，港鐵兩日均關閉附近的車站；而民陣將於8月31日發起「人大831落閘五周年」遊行。運輸及房屋局局長陳帆昨日﹙26日﹚表示，就會否再關閉車站是由港鐵及警務處等嚴肅審視及作風險評估。

就港鐵在周六日遊行前封站，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方有收到港鐵通知，強調無參與相關決定，警方只曾在會議上提供公眾活動資料，警方尊重港鐵決定，日後都會配合鐵路工作，作出相應配合。

警方確認接獲一宗擬於本周六（８月31日）於港島區舉行公眾活動的通知，正與有關人士溝通，向他們了解活動細節，並會按現行機制考慮是否發出不反對通知書。至於有網民發起下周日（9月1日）舉行機場「和你飛2.0」集會，警方則稱暫未收到有關公眾活動的通知。

在昨日的政府跨部門記者會後，港鐵再發新聞稿譴責有示威者破壞港鐵站設施，指剛過去周六及周日關閉個別車站，「是一個經過審慎考慮後作出的決定。」港鐵亦表明，若再有嚴重影響乘客和員工安全的事件發生，車站有可能「未能作事先通知的情況下關閉」。