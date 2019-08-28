調查：新學年教科書開支微跌　五成家長指開學開支佔家庭收入三成

下周一（9月2日）為新學年開學日，民建聯一項調查發現，中小學及幼稚園的教科書開支整體上輕微下跌，估計與政府落實課本、教材分拆定價政策有關。 調查結果顯示，近五成受訪家長表示，子女的開學開支佔家庭總收入三成或以上，逾三成受訪家長期望由政府編訂和印刷基本課本，29.2%家長希望在價格上有所規範。

民建聯一項調查發現，中小學及幼稚園的教科書開支整體上輕微下跌。（鄺曉斌攝）

調查在今年8月12日至24日期間，訪問972名中小學及幼稚園家長。結果顯示，42.8%家長指需花1,000至2,000元購買小學的教科書，較去年增加3.1%。而花費2,000至3,000元、3,000元以上的家長，則分別較去年下跌4.8%及5.3%。

中學方面，40.6%家長表示花費2,001至3,000元購買教科書，較去年下跌1.3%；3,001至4,000元佔34.2%，較去年增加2.3%，4,000元以上則佔10.2%，較去年下跌4.5%。

民建聯分析指，今年的教科書價格趨向平穩，估計與今年改版教科書較少，以及有更多家長選購二手書有關。

財政司司長陳茂波早前公布向全港中小學及幼稚園學生，每人派發一次性2,500元資助，民聯聯立法會議員鄭泳舜歡迎有關決定，認為政府在財政盈餘許可的情況下，可考慮將相關資助恆常化，但仍須在立法會新會期內作深入討論。

對於有人號召下周罷課，鄭泳舜重申反對將政治帶入校園，民建聯亦反對任何形式的罷課，又相信學校應有政策自行處理相關事宜。