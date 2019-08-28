【逃犯條例】憂矛盾蔓延校園　學界、社福界、心理學家支援學生

反修例運動自6月持續至今，引發多場大型衝突，爭議或衝突更有機會蔓延至校園。下星期一（9月2日）為新學年開學日，中學校長會、社聯及香港心理學會臨床心理學組將合作為學生提供支援，並為教職員及社工提供訓練。 中學校長會主席鄧振強指，將為有需要學生提供社交及情緒支援，又呼籲任何人士或團體不要將學生、校園捲入社會動盪的漩渦中。

黃健偉（中）預料，社聯計劃「港講訴Time To Heal」預計可令1,000人受惠。（鄺曉斌攝）

社聯業務總監黃健偉表示，面對有需要轉介至專業服務的個案，社聯「港講訴Time To Heal」計劃將資助，因社會危機而導致嚴重心理創傷及家庭關係決裂的人士，接受心理治療服務；以及資助懷疑患上精神健康疾病的人士，接受精神科初步診斷及治療，預計有1,000人可從中受惠。

另外，社聯亦計劃提供100場訓練及社區支援服務，例如舉行工作坊，協助教師及社工應對社會創傷下的家庭衝突、人際衝突、情緒困擾等。首場工作坊於今日（28日）下午舉行，主題為「非暴力溝通」。

香港心理學會臨床心理學組主席鄭寶君表示，未來兩天會聯同9個學界團體，以「尊重與信任、關愛在校園」為主題舉辦32場工作坊。

她指出，每個人受到的影響都不相同，復元能力亦有不同，因此建議支援學生情緒時，應採取觀察式的等待（Watchful Waiting），細心觀察學生的反應，在適當時機提供支援或轉介。