【逃犯條例】中學生組織醞釀罷課　冀喚醒政治觸覺　回應五大訴求

反修例風暴不止息，多個中學生組織正醞釀九月開學後罷課。中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志，將會以「中學生罷課籌備平台」形式，為中學生自發罷課預備所需的行政、文宣、家校聯繫及資訊匯整等支援工作；主張香港獨立的學生動源、中學時政及青年前線等亦宣布成立「香港學生罷課聯盟」，支援罷課事宜。

學生討論開學罷課，教育局長楊潤雄需要縮短休假。（資料圖片／余俊亮攝）

反修例運動持續兩個多月，有學生組織籌備九月開學後罷課。中學生罷課籌備平台表示，隨著暑假尾聲漸行漸近，政府仍未應允「五大訴求」，九月份學生罷課已是事在必行，蓄勢待發。該平台由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志組成，並發布了一份有關9月罷課的網絡問卷，就「罷課開展日期」、「罷課維持多久」、「罷課行動形式」等議題，收集廣大中學生的意見。

此外，學生動源、中學時政、青年前線、悉政學揚和學生抗爭力量等組織，今晚亦宣布組成香港學生罷課聯盟，籌備罷課事宜。該聯盟表示，希望藉罷課喚醒中學生對政治觸覺，讓中學生行使公民責任，同時提升中學生對反修例運動參與度。學生動源召集人鍾翰林接受查詢時表示，目前正與不同中學聯絡，暫未統計出有多少學生參與。

教育局局長縮短休假

中學生醞釀罷課的消息傳出，教育局局長楊潤雄需要縮短休假。政府昨日刊憲，公布楊潤雄於8月4日至13日休假，較原本放至16日，縮短3日。教育局表示，因應香港近日情况，局長已決定縮短休假行程，提早回港並於8月14日復工，其間繼續與教育局同事保持緊密聯系，跟進事態發展及相關工作。據了解，面對不明朗情況，教育局將加強與業界溝通，提前為新學年作準備。