【逃犯條例】教協反駁人民日報指控：從未推動學生罷課

中國內地官媒《人民日報》海外版今日（28日）於頭版刊登評論文章，點名批教協是鼓吹「反中」、「反政府」的「幫兇」，並指有「持激進立場的教師」鼓動學生罷課。身兼教協副會長的教育界立法會議員葉建源回應表示，《人民日報》的評論對教育界不公道，將現時的社會問題歸咎於教育制度，卻無視政府連串政策失誤。他又稱，教協從未推動學生罷課，只是尊重學生的意願，暫時亦未計劃教師罷課。

葉建源表示，教協從來未有推動罷課。（資料圖片）

《人民日報》海外版評論文章以「這樣的香港老師，太毀師德了」為題，點名批評葉建源及教協理事張銳輝，指前者煽動學界「強力表達」政治訴求，後者「縱容亂港分子煽動學生罷課」，批評二人「鼓動老師在校內搞衝突」。

葉建源表示，現時的連串風波，源於政府的連串政策失誤，但文章將事件歸咎於青年思想出現問題，將風波起因轉移到教育制度，直言：「問題根源不在教育制度」。

《人民日報》網頁截圖。

對於煽動學生罷課的指控，葉建源直指：「完全脫離事實」，強調教協只是尊重學生罷課的意願，從來未有推動。他表示，教協現階段未有計劃發起教師罷課，但假如社會情況急轉直下，亦不排除會發起。

評論文中又提到，本港取消中國歷史科為必修科後，新引進的通識教育，「別有用心者卻借以輸出偏激政治觀念」。葉建源表示，從不反對國民教育，只是反對「洗腦」的教育，認為國民教育應讓學生全面、多角度地了解中國。

張銳輝則稱，通識科有單元教授現代中國，讓學生了解中國現況、國情，課程框架亦經過廣泛諮詢。他表示，文章有不少失實之處，扭曲香港教育的現況。